Россия повредила энергообъект на Черниговщине: без света остались 7 тысяч абонентов города Прилуки

Вечером 26 августа в Черниговской области вследствие российской атаки был поврежден энергетический объект.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Черниговоблэнерго".

Из-за повреждений без электроснабжения остались около 7 тысяч абонентов в Прилуках.

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Энергетики готовятся к восстановлению

"Вследствие атаки врага поврежден энергообъект. Без электричества остались около 7 тысяч абонентов в городе Прилуки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики начнут осмотр оборудования и восстановительные работы, как только это позволит обстановка с безопасностью.

Ранее оккупанты нанесли удар по складу в Чернигове, два человека получили травмы.

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