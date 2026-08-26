Россия повредила энергообъект на Черниговщине: без света остались 7 тысяч абонентов города Прилуки
Вечером 26 августа в Черниговской области вследствие российской атаки был поврежден энергетический объект.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Черниговоблэнерго".
Из-за повреждений без электроснабжения остались около 7 тысяч абонентов в Прилуках.
Энергетики готовятся к восстановлению
"Вследствие атаки врага поврежден энергообъект. Без электричества остались около 7 тысяч абонентов в городе Прилуки", — говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики начнут осмотр оборудования и восстановительные работы, как только это позволит обстановка с безопасностью.
Ранее оккупанты нанесли удар по складу в Чернигове, два человека получили травмы.
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