Оккупанты нанесли удар по складу в Чернигове: есть раненые, под завалами могут находиться люди
Российские оккупанты вновь нанесли удар по Чернигову, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, враг вновь нанес удар по городу. В результате атаки повреждено складское помещение.
Есть пострадавшие - 2 человека получили травмы.
Кроме того, сообщается, что под завалами могут находиться работники склада. Информация уточняется.
Позже в Черниговском горсовете сообщили, что число пострадавших увеличилось до четырех человек.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар по Чернигову: погибли 4-летняя девочка и ее мама. Ребенок ранен.
- 26 августа в Чернигове объявлен День траура по погибшим в результате российской атаки.
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