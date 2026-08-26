Оккупанты нанесли удар по складу в Чернигове: есть раненые, под завалами могут находиться люди

Российские оккупанты вновь нанесли удар по Чернигову, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, враг вновь нанес удар по городу. В результате атаки повреждено складское помещение.

Есть пострадавшие - 2 человека получили травмы.

Кроме того, сообщается, что под завалами могут находиться работники склада. Информация уточняется.

Позже в Черниговском горсовете сообщили, что число пострадавших увеличилось до четырех человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия нанесла удар по Чернигову с помощью дронов: среди пострадавших двое детей. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар по Чернигову: погибли 4-летняя девочка и ее мама. Ребенок ранен.

26 августа в Чернигове объявлен День траура по погибшим в результате российской атаки.

Смотрите также: Оккупанты нанесли удары по отделениям "Укрпочты" в Мене и Краматорске. ВИДЕО+ФОТОрепортаж