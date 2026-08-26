Удар РФ по Чернигову: в городе объявили день траура

Сегодня, 26 августа, в Чернигове объявлен День траура по погибшим в результате российской атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Черниговского горсовета.

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Город в трауре

"В связи с ударом, нанесенным армией Российской Федерации по Чернигову 26 августа 2026 года, в результате которого, по предварительной информации, погибли два человека — 4-летний ребенок и 49-летняя женщина (по данным Нацполиции, погибшей 39 лет. — Ред.), в городе 26 августа объявлен День траура", — говорится в сообщении.

В знак скорби по погибшим на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар по Чернигову: погибли 4-летняя девочка и ее мама. Ребенок ранен.

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