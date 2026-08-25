Враг атакует Чернигов дронами: есть пострадавшие
В настоящее время войска РФ наносят удары с помощью ударных беспилотников по территории Чернигова.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Город подвергается атаке врага. Работает ПВО. Находитесь в безопасных местах", - написал он.
Позже стало известно, что два БПЛА противника упали в пределах города.
"Есть пострадавшие. Информация уточняется", - отметил он.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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