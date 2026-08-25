Враг атакует Чернигов дронами: есть пострадавшие

В настоящее время войска РФ наносят удары с помощью ударных беспилотников по территории Чернигова.

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Город подвергается атаке врага. Работает ПВО. Находитесь в безопасных местах", - написал он.

Позже стало известно, что два БПЛА противника упали в пределах города.

"Есть пострадавшие. Информация уточняется", - отметил он.

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Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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