Ворог атакував дронами Чернігів: є постраждалі, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури (оновлено)
Вдень 25 серпня війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Чернігова.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Місто перебуває під атакою ворога. Працює ППО. Перебувайте в безпечних місцях", - написав він.
Пізніше стало відомо, що два БпЛА ворога впали в межах міста.
"Є постраждалі. Інформація уточнюється", - зазначив він.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Уточнена інформація
За даними МВА, в результаті атаки є 2 постраждалих. Вони отримали легкі ушкодження.
Пізніше Брижинський повідомив, що сьогодні ворог атакував місто понад 10 БпЛА.
"Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та складські приміщення. Троє людей отримали травми легкого ступеня", - йдеться у повідомленні.
Наразі триває обстеження приватного сектору.
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