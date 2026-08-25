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Новини Атака безпілотників на Чернігів
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Ворог атакував дронами Чернігів: є постраждалі, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури (оновлено)

шахед атакує Чернігів

Вдень 25 серпня війська РФ атакували ударними безпілотниками територію Чернігова.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Місто перебуває під атакою ворога. Працює ППО. Перебувайте в безпечних місцях", - написав він.

Пізніше стало відомо, що два БпЛА ворога впали в межах міста.

"Є постраждалі. Інформація уточнюється", - зазначив він.

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Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Уточнена інформація

За даними МВА, в результаті атаки є 2 постраждалих. Вони отримали легкі ушкодження.

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Пізніше Брижинський повідомив, що сьогодні ворог атакував місто понад 10 БпЛА.

"Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та складські приміщення. Троє людей отримали травми легкого ступеня", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває обстеження приватного сектору.

Автор: 

обстріл (36336) Чернігів (850) Шахед (2443) Чернігівська область (1426) Чернігівський район (224)
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