Войска РФ ударили по Чернигову: погибла 4-летняя девочка и ее мама. Ранен ребенок (обновлен). ФОТОрепортаж
Ранним утром в среду, 26 августа 2026 года, войска РФ нанесли удары по Чернигову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Черниговский горсовет.
Что известно?
Как отмечается, враг нанес удар по городу. В результате атаки произошло возгорание частного дома.
В результате вражеского удара пострадала 14-летняя девочка. Ребёнок госпитализирован в медицинское учреждение.
Есть жертвы
К сожалению, впоследствии подтвердилась информация о погибших в результате утреннего удара по Чернигову.
"Сегодня под утро враг нанес удар по городу. В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, который фактически уничтожен огнём. Также повреждены хозяйственные постройки. Пожар возник и в расположенном рядом магазине", - говорится в сообщении.
Предварительно, на момент удара в доме находились три человека.
14-летняя девочка госпитализирована в больницу.
В ходе поисковых работ обнаружены тела 49-летней женщины и 4-летней девочки.
Как уточнили в Нацполиции, сегодня около 5 часов утра россияне нанесли удар беспилотником по жилому району Чернигова. Из-за вражеской атаки возникло возгорание частного дома, где находилась женщина с двумя дочерьми: 4 и 14 лет. К сожалению, 39-летняя женщина и 4-летняя девочка погибли. Старшего ребенка с травмами доставили в больницу.
Жилой дом уничтожен огнем, также произошло возгорание хозяйственных помещений и рядом расположенного магазина.
Полицейские вместе с другими профильными службами работают на месте происшествия, документируют последствия атаки, фиксируют разрушения и собирают доказательства.
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