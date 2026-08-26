Войска РФ ударили по Чернигову: погибла 4-летняя девочка и ее мама. Ранен ребенок (обновлен). ФОТОрепортаж

Ранним утром в среду, 26 августа 2026 года, войска РФ нанесли удары по Чернигову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Черниговский горсовет.

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Что известно?

Как отмечается, враг нанес удар по городу. В результате атаки произошло возгорание частного дома.

В результате вражеского удара пострадала 14-летняя девочка. Ребёнок госпитализирован в медицинское учреждение.

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Есть жертвы

К сожалению, впоследствии подтвердилась информация о погибших в результате утреннего удара по Чернигову.

"Сегодня под утро враг нанес удар по городу. В результате атаки произошло возгорание частного жилого дома, который фактически уничтожен огнём. Также повреждены хозяйственные постройки. Пожар возник и в расположенном рядом магазине", - говорится в сообщении.

Предварительно, на момент удара в доме находились три человека.

14-летняя девочка госпитализирована в больницу.

В ходе поисковых работ обнаружены тела 49-летней женщины и 4-летней девочки.













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Как уточнили в Нацполиции, сегодня около 5 часов утра россияне нанесли удар беспилотником по жилому району Чернигова. Из-за вражеской атаки возникло возгорание частного дома, где находилась женщина с двумя дочерьми: 4 и 14 лет. К сожалению, 39-летняя женщина и 4-летняя девочка погибли. Старшего ребенка с травмами доставили в больницу.

Жилой дом уничтожен огнем, также произошло возгорание хозяйственных помещений и рядом расположенного магазина.







Полицейские вместе с другими профильными службами работают на месте происшествия, документируют последствия атаки, фиксируют разрушения и собирают доказательства.