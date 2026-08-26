Війська РФ ударили по Чернігову: загинула 4-річна дівчинка та її мама. Поранено дитину (оновлено). ФОТОрепортаж

Під ранок середи, 26 серпня 2026 року, війська РФ завдали ударів по Чернігову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чернігівську міськраду.

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Що відомо?

Як зазначається, ворог завдав удару по місту. Внаслідок атаки сталося загоряння приватного будинку.

Внаслідок ворожого удару постраждала 14-річна дівчинка. Дитину госпіталізовано до медичного закладу.

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Є жертви

На жаль, згодом підтвердилася інформація про загиблих внаслідок ранкового удару по Чернігову.

"Сьогодні під ранок ворог завдав удару по місту. Внаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, який фактично знищено вогнем. Також пошкоджено господарські будівлі. Пожежа виникла і в магазині, розташованому поруч", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, на момент удару в будинку перебували троє людей.

14-річну дівчинку госпіталізовано до лікарні.

Під час проведення пошукових робіт виявлено тіла жінки та 4-річної дівчинки.

За даними ДСНС, усі пожежі ліквідовано.













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Як уточнили у Нацполіції, сьогодні близько 5-ї години ранку росіяни завдали удару безпілотником по житловому району Чернігова. Через ворожу атаку виникло загорання приватного будинку, де перебувала жінка з двома доньками: 4 та 14 років. На жаль 39-річна жінка та 4-річна дівчинка загинули. Старшу дитину з травмами доставили до лікарні.

Житловий будинок знищено вогнем, також сталося загорання господарських приміщень і магазину, розташованого поруч.







Поліцейські разом з іншими профільними службами працюють на місці події, документують наслідки атаки, фіксують руйнування та збирають докази.