Удар РФ по Чернігову: у місті оголосили День жалоби

Сьогодні, 26 серпня у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Чернігівської міськради.

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Місто у жалобі

"У зв’язку з ударом, завданим армією російської федерації по Чернігову 26 серпня 2026 року, внаслідок якого, за попередньою інформацією, загинули дві особи - 4-річна дитина та 49-річна жінка (за даними Нацполіції, загиблій 39 років. - Ред.), у місті 26 серпня оголошено День жалоби", - йдеться у повідомленні.

На знак скорботи за загиблими на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили по Чернігову: загинула 4-річна дівчинка та її мама. Поранено дитину.

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