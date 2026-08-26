Окупанти вдарили по складу в Чернігові: є поранені, під завалами можуть бути люди
Російські окупанти повторно завдали удару по Чернігову, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, ворог повторно завдав удару по місту. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення.
Є постраждалі - 2 людини травмовано.
Крім того, повідомляється, що під завалами можуть перебувати працівники складу. Інформація уточнюється.
Пізніше у Чернігівській міськраді повідомили, що кількість постраждалих збільшилась до чотирьох осіб.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили по Чернігову: загинула 4-річна дівчинка та її мама. Поранено дитину.
- 26 серпня у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.
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