Окупанти вдарили по складу в Чернігові: є поранені, під завалами можуть бути люди

Російські окупанти повторно завдали удару по Чернігову, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, ворог повторно завдав удару по місту. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення.

Є постраждалі - 2 людини травмовано.

Крім того, повідомляється, що під завалами можуть перебувати працівники складу. Інформація уточнюється.

Пізніше у Чернігівській міськраді повідомили, що кількість постраждалих збільшилась до чотирьох осіб.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили по Чернігову: загинула 4-річна дівчинка та її мама. Поранено дитину.

26 серпня у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

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