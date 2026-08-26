УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12618 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Чернігівщини
615 1

Окупанти вдарили по складу в Чернігові: є поранені, під завалами можуть бути люди

Удар РФ по Чернігову

Російські окупанти повторно завдали удару по Чернігову, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, ворог повторно завдав удару по місту. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення.

Є постраждалі - 2 людини травмовано.

Крім того, повідомляється, що під завалами можуть перебувати працівники складу. Інформація уточнюється.

Пізніше у Чернігівській міськраді повідомили, що кількість постраждалих збільшилась до чотирьох осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія вдарила по Чернігову дронами: серед постраждалих двоє дітей. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили по Чернігову: загинула 4-річна дівчинка та її мама. Поранено дитину.
  • 26 серпня у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

Також дивіться: Окупанти вдарили по відділеннях "Укрпошти" у Мені та Краматорську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (36349) Чернігів (854) Чернігівська область (1430) Чернігівський район (228)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 