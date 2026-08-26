Писарівка на Сумщині - під контролем Сил оборони, заява РФ про захоплення не відповідає дійсності, - УВ "Курськ"

Нова заява російських окупантів про захоплення населеного пункту Писарівка Сумської області не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Центр комунікацій угруповання військ "Курськ", передає Цензор.НЕТ.

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РФ уже не вперше "звільняє" Писарівку

Так, наголошується, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України, бої на цьому напрямку тривають.

"Показово, що це вже не перше "звільнення" Писарівки. 23 липня ворожі пропагандисти вже рапортували про "контроль над більшою частиною села". Тому ми не здивуємося, якщо їм доведеться "звільняти" його і втретє, і вчетверте. Приписувати собі неіснуючі досягнення - давня російська традиція. Радимо ворогові визначитися: Писарівка "контрольована" чи "звільняється" по колу?", - йдеться в повідомленні.

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В УВ "Курськ" закликали орієнтуватися на офіційні зведення Генерального штабу ЗСУ, а не на публікації росЗМІ.

Також зазначається, що ситуація на напрямку контрольована. Підрозділи Сил оборони України виконують бойові завдання.

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Що передувало

Напередодні в УВ "Курськ" спростували заяву міноборони РФ про начебто захоплення населеного пункту Новокостянтинівка Сумської області.