РФ продовжує штурми малими групами на Харківщині та Сумщині, - ДПСУ

Російські війська продовжують штурмові дії малими групами на прикордонні Харківської та Сумської областей, однак зазнають втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

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"У межах Харківської області дещо за останній час зменшилися спроби саме штурмових дій по позиціях, які утримують прикордонні підрозділи на Вовчанському напрямку. Однак періодично спроби піхотних груп противника атакувати наші позиції залишаються. В межах Сумської області, зокрема в Шосткинському районі, у напрямку Есманьської громади, противник також періодично застосовує своїх піхотинців для атак на наші позиції. Але це більше промацування, чи вдасться противнику розширити свою зону контролю по лінії державного кордону. Натомість ці групи були знищені і в межах Харківщини, і в межах Сумщини прикордонними підрозділами", - сказав Демченко.

Окупанти намагаються розширити зону контролю на Харківщині

Російські окупаційні війська продовжують штурмові дії на Харківському напрямку, намагаючись розширити зону свого контролю в межах Вільхуватської громади. Водночас суттєвих успіхів противник не має та зазнає втрат.

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За словами Демченка, російські війська постійно здійснюють штурми, однак не можуть досягти відчутних результатів у розширенні контрольованої території.

Він наголосив, що українські захисники продовжують стримувати наступальні дії противника.

Ворог застосовує малі піхотні групи та легку техніку

Речник ДПСУ зазначив, що переважно російські війська діють невеликими піхотними групами. Для швидкого пересування вони використовують квадроцикли та мотоцикли, зокрема на Південно-Слобожанському напрямку.

Іноді окупанти доставляють штурмові групи безпосередньо до лінії бойового зіткнення за допомогою бронетехніки, після чого піхота намагається проводити наступальні дії.

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