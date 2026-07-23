Окупанти відкривають нові ділянки наступу на півночі Харківщини після великих втрат, - ДПСУ. ВIДЕО

Російські окупаційні війська намагаються розширити зону активних бойових дій на півночі Харківської області. Після значних втрат під час штурмів ворог почав атакувати на нових ділянках фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Державній прикордонній службі України.

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За даними ДПСУ, російські війська продовжують нарощувати активність на Південно-Слобожанському напрямку, у смузі оборони прикордонної бригади "Гарт".

"Після того як останніми тижнями під час штурмових дій вони зазнали великих втрат, зараз розпочали спроби прориву на нових ділянках", – зазначили прикордонники.

Зокрема, противник застосовує малі піхотні групи, які намагаються інфільтруватися в районі населеного пункту Артільне, поблизу державного кордону з Росією.

У Державній прикордонній службі наголошують, що українські військові своєчасно виявляють пересування противника та завдають ударів як по групах, що вже проникли на українську територію, так і по силах окупантів ще на етапі їхнього висування у ворожому тилу.

За словами прикордонників, українські підрозділи продовжують знищувати особовий склад і техніку російських військ, не дозволяючи противнику закріпитися на нових напрямках.

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