Оккупанты открывают новые участки наступления на севере Харьковской области после больших потерь, - ГПСУ

Российские оккупационные войска пытаются расширить зону активных боевых действий на севере Харьковской области. После значительных потерь во время штурмов враг начал наступать на новых участках фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины.

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По данным ГПСУ, российские войска продолжают наращивать активность на Южно-Слобожанском направлении, в полосе обороны пограничной бригады "Гарт".

"После того как в последние недели во время штурмовых действий они понесли большие потери, сейчас начали попытки прорыва на новых участках", - отметили пограничники.

В частности, противник задействует небольшие пехотные группы, которые пытаются проникнуть в районе населенного пункта Артильное, вблизи государственной границы с Россией.

В Государственной пограничной службе отмечают, что украинские военные своевременно выявляют передвижения противника и наносят удары как по группам, уже проникшим на украинскую территорию, так и по силам оккупантов еще на этапе их выдвижения в тылу противника.

По словам пограничников, украинские подразделения продолжают уничтожать личный состав и технику российских войск, не позволяя противнику закрепиться на новых направлениях.

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