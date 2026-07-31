РФ продолжает штурмы небольшими группами на Харьковщине и Сумщине, - ГПСУ
Российские войска продолжают штурмовые действия небольшими группами на границе Харьковской и Сумской областей, однако несут потери.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
"В пределах Харьковской области в последнее время несколько уменьшилось количество попыток именно штурмовых действий по позициям, которые удерживают пограничные подразделения на Волчанском направлении. Однако периодически попытки пехотных групп противника атаковать наши позиции продолжаются. В пределах Сумской области, в частности в Шосткинском районе, в направлении Эсманской общины, противник также периодически задействует своих пехотинцев для атак на наши позиции. Но это скорее прощупывание, удастся ли противнику расширить свою зону контроля по линии государственной границы. В свою очередь, эти группы были уничтожены как в пределах Харьковской области, так и в пределах Сумской области пограничными подразделениями", - сказал Демченко.
Оккупанты пытаются расширить зону контроля в Харьковской области
Российские оккупационные войска продолжают штурмовые действия на Харьковском направлении, пытаясь расширить зону своего контроля в пределах Ольховатской громады. В то же время существенных успехов противник не имеет и несет потери.
По словам Демченко, российские войска постоянно проводят штурмы, однако не могут добиться ощутимых результатов в расширении контролируемой территории.
Он подчеркнул, что украинские защитники продолжают сдерживать наступательные действия противника.
Враг применяет небольшие пехотные группы и легкую технику
Пресс-секретарь ГПСУ отметил, что в основном российские войска действуют небольшими пехотными группами. Для быстрого передвижения они используют квадроциклы и мотоциклы, в частности на Южно-Слобожанском направлении.
Иногда оккупанты доставляют штурмовые группы непосредственно к линии боевого столкновения с помощью бронетехники, после чего пехота пытается проводить наступательные действия.
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