РФ продолжает штурмы небольшими группами на Харьковщине и Сумщине, - ГПСУ

Российские войска продолжают штурмовые действия небольшими группами на границе Харьковской и Сумской областей, однако несут потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В пределах Харьковской области в последнее время несколько уменьшилось количество попыток именно штурмовых действий по позициям, которые удерживают пограничные подразделения на Волчанском направлении. Однако периодически попытки пехотных групп противника атаковать наши позиции продолжаются. В пределах Сумской области, в частности в Шосткинском районе, в направлении Эсманской общины, противник также периодически задействует своих пехотинцев для атак на наши позиции. Но это скорее прощупывание, удастся ли противнику расширить свою зону контроля по линии государственной границы. В свою очередь, эти группы были уничтожены как в пределах Харьковской области, так и в пределах Сумской области пограничными подразделениями", - сказал Демченко.

Оккупанты пытаются расширить зону контроля в Харьковской области

Российские оккупационные войска продолжают штурмовые действия на Харьковском направлении, пытаясь расширить зону своего контроля в пределах Ольховатской громады. В то же время существенных успехов противник не имеет и несет потери.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты открывают новые участки наступления на севере Харьковской области после больших потерь, - ГПСУ. ВИДЕО

По словам Демченко, российские войска постоянно проводят штурмы, однако не могут добиться ощутимых результатов в расширении контролируемой территории.

Он подчеркнул, что украинские защитники продолжают сдерживать наступательные действия противника.

Враг применяет небольшие пехотные группы и легкую технику

Пресс-секретарь ГПСУ отметил, что в основном российские войска действуют небольшими пехотными группами. Для быстрого передвижения они используют квадроциклы и мотоциклы, в частности на Южно-Слобожанском направлении.

Иногда оккупанты доставляют штурмовые группы непосредственно к линии боевого столкновения с помощью бронетехники, после чего пехота пытается проводить наступательные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нова Січ" в Сумской области находится под контролем Сил обороны, заявления РФ - очередная ложь, - ГВ "Курськ"