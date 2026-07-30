Новая Сечь на Сумщине находится под контролем Сил обороны, заявления РФ - очередная ложь, - ГВ "Курск"
В ВСУ опровергли российские заявления о якобы "захвате" населенного пункта Новая Сечь в Сумской области.
Об этом сообщили в Центре коммуникаций группировки войск "Курск", передает Цензор.НЕТ.
Новая Сечь — под контролем Сил обороны
"Официально сообщаем, что распространяемая Министерством обороны РФ информация о якобы "захвате" населенного пункта Новая Сечь Юнаковской громады является очередной ложью и не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
В ГВ подчеркнули, что населенный пункт Новая Сечь находится под полным контролем Сил обороны Украины. Подразделения украинской армии непоколебимо удерживают позиции и выполняют боевые задачи.
Бурная реакция РФ
"Такие заявления вражеских пропагандистов о "захвате" территорий, где их солдат видели разве что через прицелы украинских дронов, — это уже давняя практика. Очевидно, что это лихорадочная реакция россиян на постоянные сокрушительные удары по их военным объектам и логистике на их же территории", — добавили в ГВ "Курск".
Отмечается, что, не имея возможности остановить украинские deep strikes и middle strikes, как, например, недавний удар по авиабазе Халине, "российские генералы вынуждены рисовать себе хотя бы виртуальные "победы".
Также в ГВ "Курск" призвали не поддаваться манипуляциям врага и доверять исключительно официальным сообщениям Сил обороны Украины.
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