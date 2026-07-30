Нова Січ на Сумщині перебуває під контролем Сил оборони, заяви РФ - чергова брехня, - УВ " Курськ"

У ЗСУ спростували російські заяви про нібито "захоплення" населеного пункту Нова Січ у Сумській області.

Про це повідомили в Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ", передає Цензор.НЕТ.

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Нова Січ - під контролем Сил оборони

"Офіційно повідомляємо, що поширювана Міністерством оборони РФ інформація про нібито "захоплення" населеного пункту Нова Січ Юнаківської громади є черговою брехнею і не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

В УВ наголосили, що населений пункт Нова Січ перебуває під повним контролем Сил оборони України. Підрозділи української армії непохитно утримують позиції та виконують бойові завдання.

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Гарячкова реакція РФ

"Такі заяви ворожих пропагандистів про "взяття" територій, де їхніх солдатів бачили хіба що через приціли українських дронів, це вже давня практика. Очевидно, що це гарячкова реакція росіян на постійні дошкульні удари по їхніх військових об’єктах та логістиці на їхній же території", – додали в УВ "Курськ".

Зазначається, що, не маючи змоги зупинити українські deep strikes та middle strikes, як, наприклад, недавній удар по авіабазі Халіне, "російські генерали змушені малювати собі бодай віртуальні "перемоги".

Також в УВ "Курськ" закликали не піддаватися на маніпуляції ворога і довіряти виключно офіційним повідомленням Сил оборони України.

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