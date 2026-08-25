Заява міноборони РФ про "захоплення" Новокостянтинівки на Сумщині, - фейк, - УВ "Курськ"
Заява міноборони РФ про начебто захоплення населеного пункту Новокостянтинівка Сумської області не відповідає дійсності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр комунікацій угруповання військ "Курськ".
Офіційна інформація від Сил оборони
Як зазначається, населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Бої на цьому напрямку тривають.
"Такі повідомлення ворога це його стандартна практика. Російське командування вже давно і регулярно приписує собі результати, яких немає на землі. Робиться це для внутрішньої пропаганди та звітності перед керівництвом", - йдеться у повідомленні.
Ситуація на напрямку контрольована
Угруповання військ "Курськ" закликає орієнтуватися на офіційні зведення Генерального штабу ЗСУ, а не на публікації ворожої пропаганди.
"Ситуація на напрямку контрольована, підрозділи виконують бойові завдання. Актуальна інформація надаватиметься окремо у разі зміни обстановки", - додали в УВ "Курськ".
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