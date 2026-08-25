Заявление минобороны РФ о "захвате" Новоконстантиновки на Сумщине - фейк, - ГВ "Курск"

Заявление Минобороны РФ о якобы захвате населенного пункта Новоконстантиновка в Сумской области не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр коммуникаций группировки войск "Курск".

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Официальная информация от Сил обороны

Как отмечается, населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины. Бои на этом направлении продолжаются.

"Такие сообщения врага — это его стандартная практика. Российское командование уже давно и регулярно приписывает себе результаты, которых нет на земле. Делается это для внутренней пропаганды и отчетности перед руководством", — говорится в сообщении.

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Ситуация на направлении находится под контролем

Группировка войск "Курск" призывает ориентироваться на официальные сводки Генерального штаба ВСУ, а не на публикации вражеской пропаганды.

"Ситуация на этом направлении находится под контролем, подразделения выполняют боевые задачи. Актуальная информация будет предоставляться отдельно в случае изменения обстановки", — добавили в ГВ "Курск".

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