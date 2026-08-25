Заявление минобороны РФ о "захвате" Новоконстантиновки на Сумщине - фейк, - ГВ "Курск"
Заявление Минобороны РФ о якобы захвате населенного пункта Новоконстантиновка в Сумской области не соответствует действительности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр коммуникаций группировки войск "Курск".
Официальная информация от Сил обороны
Как отмечается, населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины. Бои на этом направлении продолжаются.
"Такие сообщения врага — это его стандартная практика. Российское командование уже давно и регулярно приписывает себе результаты, которых нет на земле. Делается это для внутренней пропаганды и отчетности перед руководством", — говорится в сообщении.
Ситуация на направлении находится под контролем
Группировка войск "Курск" призывает ориентироваться на официальные сводки Генерального штаба ВСУ, а не на публикации вражеской пропаганды.
"Ситуация на этом направлении находится под контролем, подразделения выполняют боевые задачи. Актуальная информация будет предоставляться отдельно в случае изменения обстановки", — добавили в ГВ "Курск".
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