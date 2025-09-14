Силы обороны отбросили врага в Сумской области. Войска РФ оккупировали Темировку и продвинулись в Купянске и возле Новоивановки, - DeepState
Силы обороны отбросили врага возле двух населенных пунктов в Сумской области. Войска РФ оккупировали Темировку и имеют продвижение в Купянске и в Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.
"Карта обновлена. Силы Обороны Украины отбросили противника возле Новоконстантиновки (село в Хотинской поселковой громаде Сумского района Сумской области) и Константиновки (село в Хотинской поселковой громаде Сумского района Сумской области. Враг оккупировал Темировку (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), а также продвинулся в Купянске (административный центр Купянского района Харьковской области) и вблизи Новоивановки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.
після взяття Купянська кацапи отримають рокадну залізницю по всій лінії фронта на Луганщині і наближ,е плече логістики з кацапії.
крім того, ізолюють наш плацдарм на лівому березі Осколу.
.
Щоби ворог не проліз.
Статистики звісно немає, але у певних прифронтових регіонах України на штурми ходять - у переважній більшості - саме легіонери. Приїжджають без найменшого військового досвіду, приїжджають ті, хто служив у армії. Привітні, добродушні, балакучі дядьки за сорок і за пʼятдесят, молоді хлопці із твердістю в очах. Вистачає як ідеалістів, які хочуть захищати Україну, так і авантюристів, спраглих нових вражень, так і гастарбайтерів із наміром заробити.
Потихеньку інструктори зі Східної Європи у природний спосіб освоюють воєнну лексику іспанською. Все більше вакансій перекладачів на іспанську та на инші мови публікують наші збройні сили. Із часом найбільш заслужені іноземці стають сержантами і навіть офіцерами, які працюють із новобранцями-співвітчизниками в обхід мовних та культурних барʼєрів. У затінку українських джунглів, подалі ві ворожих дронів-розвідників, формується ціла екосистема полігонів, острівці Латинської Америки під українським прапором. За чоловіками тягнуться жінки-колумбійки, готові працювати парамедикинями та куховарити. Тікток рясніє акаунтами з мілітарним контентом, який продукують іноземні добровольці.
Єдине, чого їм не вистачає: чіткого та переконливого пояснення для своїх співвітчизників їх мотивів участі у війні. За гроші? За досвідом? За ідею? Тоді яку?
Якщо сформуємо пояснення - то кількість вояків буде збільшена кратно.