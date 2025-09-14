Силы обороны отбросили врага в Сумской области. Войска РФ оккупировали Темировку и продвинулись в Купянске и возле Новоивановки, - DeepState

Силы обороны отбросили врага возле двух населенных пунктов в Сумской области. Войска РФ оккупировали Темировку и имеют продвижение в Купянске и в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

"Карта обновлена. Силы Обороны Украины отбросили противника возле Новоконстантиновки (село в Хотинской поселковой громаде Сумского района Сумской области) и Константиновки (село в Хотинской поселковой громаде Сумского района Сумской области. Враг оккупировал Темировку (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), а также продвинулся в Купянске (административный центр Купянского района Харьковской области) и вблизи Новоивановки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

