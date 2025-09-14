РУС
Силы обороны отбросили врага в Сумской области. Войска РФ оккупировали Темировку и продвинулись в Купянске и возле Новоивановки, - DeepState

Новоконстантиновка карта

Силы обороны отбросили врага возле двух населенных пунктов в Сумской области. Войска РФ оккупировали Темировку и имеют продвижение в Купянске и в Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

"Карта обновлена. Силы Обороны Украины отбросили противника возле Новоконстантиновки (село в Хотинской поселковой громаде Сумского района Сумской области) и Константиновки (село в Хотинской поселковой громаде Сумского района Сумской области. Враг оккупировал Темировку (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), а также продвинулся в Купянске (административный центр Купянского района Харьковской области) и вблизи Новоивановки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты продвинулись на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТЫ

Новоконстантиновка карта
Новоконстантиновка

Константиновка карта
Константиновка

Темировка карта
Темировка

Куп'янськ карта
Купянск

Новоивановка карта
Новоивановка

Топ комментарии
+17
Крок вперед і п'ять назад. Ось і вся переможна, потужна, стійка тактика чотирьохразового ухилянта і мародера.
показать весь комментарий
14.09.2025 11:44 Ответить
+15
ГШ - "ворог намагається накопичуватись під Куп'янськом". Насправді-"ворог просунувся у Куп'янську". Сирському труба? Чи ще залишились труби по яким непоміченими будуть просуватись в наш тил 3,14дори?
показать весь комментарий
14.09.2025 11:46 Ответить
+9
Ти не панімаєш! Наші он буханку підірвали!!
показать весь комментарий
14.09.2025 11:50 Ответить
З сумщини рашисти перекидають великі сили орків, на донеччину.Щоб хоч захопити одну область,показати )(уйлу нєвь***бєнний "прорив".
показать весь комментарий
14.09.2025 11:39 Ответить
А сили ЗСУ залишаються на Сумщині? Чи хтось допетрав до дзеркального перекидання, куди Ви сказали?
показать весь комментарий
14.09.2025 13:33 Ответить
Рашисти між Сумщиною/Харківщиною і Донбасом сіпаються туди-сюди вже не перший рік, якщо ви не помітили.
показать весь комментарий
14.09.2025 13:41 Ответить
Помітив, що "просунулися в Куп'янську та Серебрянському лісництві". Брешуть, мабуть.
показать весь комментарий
14.09.2025 13:47 Ответить
Просунулись у Куп"янську - Генштаб каже все ок - для чого цей кіпіш!
показать весь комментарий
14.09.2025 11:40 Ответить
Ти не панімаєш! Наші он буханку підірвали!!
показать весь комментарий
14.09.2025 11:50 Ответить
Розбавляють новини
показать весь комментарий
14.09.2025 11:53 Ответить
Наші то хто? Русня? Справжні наші не будуть іронізувати над захисниками. Знищення буханки це теж добре, ясно ботяра?
показать весь комментарий
14.09.2025 11:56 Ответить
с здача Купянська то хорошо ?

після взяття Купянська кацапи отримають рокадну залізницю по всій лінії фронта на Луганщині і наближ,е плече логістики з кацапії.
крім того, ізолюють наш плацдарм на лівому березі Осколу.

.
показать весь комментарий
14.09.2025 12:16 Ответить
Здача поки що йде тільки твоїх мізків.
показать весь комментарий
14.09.2025 13:38 Ответить
Все пучком. Труба під контролем. Доловлюють рештки орків по околицях.
показать весь комментарий
14.09.2025 11:40 Ответить
Так. Є відео, на якому показано, що всередині якоїсь труби по внутрішній поверхні розтягнуті витки бухти колючо-ріжучої стрічки "єгоза".
Щоби ворог не проліз.
показать весь комментарий
14.09.2025 13:13 Ответить
Джерело - https://x.com/SU_57R/status/1966910804722372667?t=QF0fcUM-4wXmVTtRYPARGA&s=19 тут.
показать весь комментарий
14.09.2025 13:49 Ответить
Крок вперед і п'ять назад. Ось і вся переможна, потужна, стійка тактика чотирьохразового ухилянта і мародера.
показать весь комментарий
14.09.2025 11:44 Ответить
ГШ - "ворог намагається накопичуватись під Куп'янськом". Насправді-"ворог просунувся у Куп'янську". Сирському труба? Чи ще залишились труби по яким непоміченими будуть просуватись в наш тил 3,14дори?
показать весь комментарий
14.09.2025 11:46 Ответить
Купʼянськ, це фронт, а не тил. Ви коментуєте на теми, в яких дупля взагалі не відстрілюєте.
показать весь комментарий
14.09.2025 12:08 Ответить
как это продвинулись в Купянске? генштаб же втирал что все под контролем и Купянск под ЗСУ? Опять та же песня гарна нова? Правильно, больше уголовной ответственности обычным лохам рядового состава, а ахвицерам и высшим совковым чинам по медале и иммунитету на все проебы
показать весь комментарий
14.09.2025 12:08 Ответить
это из серии- батько- кінчайте торгувати: бо грошей на здачу не лишилось
показать весь комментарий
14.09.2025 12:54 Ответить
Своєчасно не перерізали ту кішку з півночі Куп'янська, дуже схоже на зраду. Тепер щоб спасти місто треба десь брати резерви і обов'язково зміна командування, потрібен Драпатий!
показать весь комментарий
14.09.2025 13:35 Ответить
Когда квартальные шуты поедут на фронт,они там очень нужны.
показать весь комментарий
14.09.2025 13:48 Ответить
Чому не підписують договір про мир? Чого вони чекають?
показать весь комментарий
14.09.2025 13:59 Ответить
https://t.me/solovei_ihor/9460 Ihor Solowey (Nachtigall) Про кількість легіонерів із Латинської Америки у лавах ЗСУ дізнаємося вже після війни. Сьогодні ж відомо, що їхня частка невпинно розростається, а український рекрутинг у цій частині світу набуває ефекту снігової кулі.
Статистики звісно немає, але у певних прифронтових регіонах України на штурми ходять - у переважній більшості - саме легіонери. Приїжджають без найменшого військового досвіду, приїжджають ті, хто служив у армії. Привітні, добродушні, балакучі дядьки за сорок і за пʼятдесят, молоді хлопці із твердістю в очах. Вистачає як ідеалістів, які хочуть захищати Україну, так і авантюристів, спраглих нових вражень, так і гастарбайтерів із наміром заробити.
Потихеньку інструктори зі Східної Європи у природний спосіб освоюють воєнну лексику іспанською. Все більше вакансій перекладачів на іспанську та на инші мови публікують наші збройні сили. Із часом найбільш заслужені іноземці стають сержантами і навіть офіцерами, які працюють із новобранцями-співвітчизниками в обхід мовних та культурних барʼєрів. У затінку українських джунглів, подалі ві ворожих дронів-розвідників, формується ціла екосистема полігонів, острівці Латинської Америки під українським прапором. За чоловіками тягнуться жінки-колумбійки, готові працювати парамедикинями та куховарити. Тікток рясніє акаунтами з мілітарним контентом, який продукують іноземні добровольці.

Єдине, чого їм не вистачає: чіткого та переконливого пояснення для своїх співвітчизників їх мотивів участі у війні. За гроші? За досвідом? За ідею? Тоді яку?
Якщо сформуємо пояснення - то кількість вояків буде збільшена кратно.
показать весь комментарий
14.09.2025 14:20 Ответить
 
 