Сили оборони відкинули ворога на Сумщині. Війська РФ окупували Темирівку і просунулися у Куп’янську та біля Новоіванівки, - DeepState. КАРТИ

Сили оборони відкинули ворога біля двох населених пунктів на Сумщині. Війська РФ окупували Темирівку та мають просування у Куп'янську і на Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули противника біля Новокостянтинівки (село в Хотинській селищній громаді Сумського району Сумської області) та Костянтинівки (село в Хотинській селищній громаді Сумського району Сумської області. Ворог окупував Темирівку (село в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), а також просунувся у Куп'янську ( адміністративний центр Куп'янського району Харківської області) та поблизу Новоіванівки (село в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Новокостянтинівка



Костянтинівка



Темирівка



Куп'янськ



Новоіванівка