Сили оборони відкинули ворога на Сумщині. Війська РФ окупували Темирівку і просунулися у Куп’янську та біля Новоіванівки, - DeepState. КАРТИ

Новокостянтинівка карта

Сили оборони відкинули ворога біля двох населених пунктів на Сумщині. Війська РФ окупували Темирівку та мають просування у Куп'янську і на Запоріжжі. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули противника біля Новокостянтинівки (село в Хотинській селищній громаді Сумського району Сумської області) та Костянтинівки (село в Хотинській селищній громаді Сумського району Сумської області. Ворог окупував Темирівку (село в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області), а також просунувся у Куп'янську ( адміністративний центр Куп'янського району Харківської області) та поблизу Новоіванівки (село в Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти просунулися на Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ

Новокостянтинівка карта
Новокостянтинівка 

Костянтинівка карта
Костянтинівка 

Темирівка карта
Темирівка 

Куп'янськ карта
Куп'янськ 

Новоіванівка карта
Новоіванівка 

+21
Крок вперед і п'ять назад. Ось і вся переможна, потужна, стійка тактика чотирьохразового ухилянта і мародера.
14.09.2025 11:44 Відповісти
+16
ГШ - "ворог намагається накопичуватись під Куп'янськом". Насправді-"ворог просунувся у Куп'янську". Сирському труба? Чи ще залишились труби по яким непоміченими будуть просуватись в наш тил 3,14дори?
14.09.2025 11:46 Відповісти
+13
Ти не панімаєш! Наші он буханку підірвали!!
14.09.2025 11:50 Відповісти
З сумщини рашисти перекидають великі сили орків, на донеччину.Щоб хоч захопити одну область,показати )(уйлу нєвь***бєнний "прорив".
14.09.2025 11:39 Відповісти
А сили ЗСУ залишаються на Сумщині? Чи хтось допетрав до дзеркального перекидання, куди Ви сказали?
14.09.2025 13:33 Відповісти
Рашисти між Сумщиною/Харківщиною і Донбасом сіпаються туди-сюди вже не перший рік, якщо ви не помітили.
14.09.2025 13:41 Відповісти
Помітив, що "просунулися в Куп'янську та Серебрянському лісництві". Брешуть, мабуть.
14.09.2025 13:47 Відповісти
Просунулись у Куп"янську - Генштаб каже все ок - для чого цей кіпіш!
14.09.2025 11:40 Відповісти
Ти не панімаєш! Наші он буханку підірвали!!
14.09.2025 11:50 Відповісти
Розбавляють новини
14.09.2025 11:53 Відповісти
Наші то хто? Русня? Справжні наші не будуть іронізувати над захисниками. Знищення буханки це теж добре, ясно ботяра?
14.09.2025 11:56 Відповісти
с здача Купянська то хорошо ?

після взяття Купянська кацапи отримають рокадну залізницю по всій лінії фронта на Луганщині і наближ,е плече логістики з кацапії.
крім того, ізолюють наш плацдарм на лівому березі Осколу.

.
14.09.2025 12:16 Відповісти
Здача поки що йде тільки твоїх мізків.
14.09.2025 13:38 Відповісти
Все пучком. Труба під контролем. Доловлюють рештки орків по околицях.
14.09.2025 11:40 Відповісти
Так. Є відео, на якому показано, що всередині якоїсь труби по внутрішній поверхні розтягнуті витки бухти колючо-ріжучої стрічки "єгоза".

Щоби ворог не проліз.
Щоби ворог не проліз.
14.09.2025 13:13 Відповісти
Джерело - https://x.com/SU_57R/status/1966910804722372667?t=QF0fcUM-4wXmVTtRYPARGA&s=19 тут.
14.09.2025 13:49 Відповісти
Крок вперед і п'ять назад. Ось і вся переможна, потужна, стійка тактика чотирьохразового ухилянта і мародера.
14.09.2025 11:44 Відповісти
ГШ - "ворог намагається накопичуватись під Куп'янськом". Насправді-"ворог просунувся у Куп'янську". Сирському труба? Чи ще залишились труби по яким непоміченими будуть просуватись в наш тил 3,14дори?
14.09.2025 11:46 Відповісти
Купʼянськ, це фронт, а не тил. Ви коментуєте на теми, в яких дупля взагалі не відстрілюєте.
14.09.2025 12:08 Відповісти
как это продвинулись в Купянске? генштаб же втирал что все под контролем и Купянск под ЗСУ? Опять та же песня гарна нова? Правильно, больше уголовной ответственности обычным лохам рядового состава, а ахвицерам и высшим совковым чинам по медале и иммунитету на все проебы
14.09.2025 12:08 Відповісти
это из серии- батько- кінчайте торгувати: бо грошей на здачу не лишилось
14.09.2025 12:54 Відповісти
Своєчасно не перерізали ту кішку з півночі Куп'янська, дуже схоже на зраду. Тепер щоб спасти місто треба десь брати резерви і обов'язково зміна командування, потрібен Драпатий!
14.09.2025 13:35 Відповісти
Когда квартальные шуты поедут на фронт,они там очень нужны.
14.09.2025 13:48 Відповісти
Чому не підписують договір про мир? Чого вони чекають?
14.09.2025 13:59 Відповісти
https://t.me/solovei_ihor/9460 Ihor Solowey (Nachtigall) Про кількість легіонерів із Латинської Америки у лавах ЗСУ дізнаємося вже після війни. Сьогодні ж відомо, що їхня частка невпинно розростається, а український рекрутинг у цій частині світу набуває ефекту снігової кулі.
Статистики звісно немає, але у певних прифронтових регіонах України на штурми ходять - у переважній більшості - саме легіонери. Приїжджають без найменшого військового досвіду, приїжджають ті, хто служив у армії. Привітні, добродушні, балакучі дядьки за сорок і за пʼятдесят, молоді хлопці із твердістю в очах. Вистачає як ідеалістів, які хочуть захищати Україну, так і авантюристів, спраглих нових вражень, так і гастарбайтерів із наміром заробити.
Потихеньку інструктори зі Східної Європи у природний спосіб освоюють воєнну лексику іспанською. Все більше вакансій перекладачів на іспанську та на инші мови публікують наші збройні сили. Із часом найбільш заслужені іноземці стають сержантами і навіть офіцерами, які працюють із новобранцями-співвітчизниками в обхід мовних та культурних барʼєрів. У затінку українських джунглів, подалі ві ворожих дронів-розвідників, формується ціла екосистема полігонів, острівці Латинської Америки під українським прапором. За чоловіками тягнуться жінки-колумбійки, готові працювати парамедикинями та куховарити. Тікток рясніє акаунтами з мілітарним контентом, який продукують іноземні добровольці.

Єдине, чого їм не вистачає: чіткого та переконливого пояснення для своїх співвітчизників їх мотивів участі у війні. За гроші? За досвідом? За ідею? Тоді яку?
Якщо сформуємо пояснення - то кількість вояків буде збільшена кратно.
14.09.2025 14:20 Відповісти
Я навчалася в універі з студентами з Латинської Америки. Чудові люди. Дуже добродушні, дещо безалаберні правда. Страшенно неохайні, але веселі, позитивні. Я б була не проти, якщо частина їх осяде після війни у нас. Християни, з дуже близьким світоглядом, переважно законослухняні. Трударі з них так собі, але у побуті добрі, спокійні. Жити можна.
14.09.2025 15:02 Відповісти
 
 