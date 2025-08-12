Силы обороны зачистили от оккупантов Степное и Новоконстантиновку на Сумщине, - Генштаб

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов еще два населенных пункта на Сумщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) на Сумщине. Воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

