Силы обороны зачистили от оккупантов Степное и Новоконстантиновку на Сумщине, - Генштаб
Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов еще два населенных пункта на Сумщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) на Сумщине. Воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
Окупанти прорвали фронт вглиб на 10 км неподалік Добропілля, що на Донеччині, - дані DeepState.
Обстановка тут важка та складається хаотично - окупанти, знайшовши прогалину в обороні, просочуються вглиб. Траса Добропілля-Краматорськ в районі Нововодяного перерізана і перебуває під контролем росіян.
Рашисти також пішли в наступ біля Часового Яру. Також був прорваний фронт на 10 кілометрів у напрямків півночі Донеччини.
За його словами, ситуація на цих напрямках дуже важка, і причин багато - стирання резервів, розкидання підрозділів по всій лінії фронту, звіти про "взяте село" як велику перемогу і т.д.
Напевно на фоні прориву московитів на Добропілля, Генштаб вирішив позитивчику накидати.
Абсолютна бездарне керування військами, а скоріше навмисна зрада перед здачею Донбаса.
Москалище Сриський і ЗЕчмо виконують Оман!