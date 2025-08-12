РУС
Новости Бои на Сумщине
Силы обороны зачистили от оккупантов Степное и Новоконстантиновку на Сумщине, - Генштаб

Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов еще два населенных пункта на Сумщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) на Сумщине. Воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

Освобождение Степного и Новоконстантиновки

Сумская область (3570) Сумский район (367) Шосткинский район (70) Степовое (1) Новоконстантиновка (1)


Чудова новина!
12.08.2025 06:53 Ответить
Добре, якщо так.
12.08.2025 06:56 Ответить
Новокостянтинівка - Москва: 1475.1 км.
12.08.2025 07:02 Ответить
Так би за Покровськ звітували та Часів Яр. Там просираємо, тут звільняємо за результатами курської операції.
12.08.2025 07:07 Ответить
Там видно здадуть за змовою(
12.08.2025 08:06 Ответить
А ось це вже ДУЖЕ погані новини

Окупанти прорвали фронт вглиб на 10 км неподалік Добропілля, що на Донеччині, - дані DeepState.

Обстановка тут важка та складається хаотично - окупанти, знайшовши прогалину в обороні, просочуються вглиб. Траса Добропілля-Краматорськ в районі Нововодяного перерізана і перебуває під контролем росіян.

Рашисти також пішли в наступ біля Часового Яру. Також був прорваний фронт на 10 кілометрів у напрямків півночі Донеччини.
12.08.2025 07:11 Ответить
Покровськ та Мирноград майже в оточенні, Костянтинівка - в напівоточенні. На лінії фронту тут повна п**да, - ексначальник штабу "Азову" Богдан "Тавр" Кротевич.

За його словами, ситуація на цих напрямках дуже важка, і причин багато - стирання резервів, розкидання підрозділів по всій лінії фронту, звіти про "взяте село" як велику перемогу і т.д.
12.08.2025 07:13 Ответить
На всіх мапах ( і ось на мапі від діпів що на скріні), ці села і не були окуповані.
Напевно на фоні прориву московитів на Добропілля, Генштаб вирішив позитивчику накидати.
12.08.2025 07:12 Ответить
Брехня кожного дня починаючи з втрат свинособак.Якщо кожного дня нищити 1000 орків,то раші кінець.Генштаб нищить 1000+,а кінця не видно зовсім,при цьому втрачаємо території.Висновок сам напрошується-писдьож відвертий.
12.08.2025 07:55 Ответить
Донбас! - Донбас потрібно тримати - бо буде оточення
12.08.2025 07:59 Ответить
Під Покровськом повна жопа і зрада, здача значних територій і провали в обороні, прорив москальні на 15 км, кишка яка перізала трасу на Краматорськ і відрізати її ніхто не збирається.
Абсолютна бездарне керування військами, а скоріше навмисна зрада перед здачею Донбаса.
Москалище Сриський і ЗЕчмо виконують Оман!
12.08.2025 09:07 Ответить
 
 