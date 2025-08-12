Сили оборони зачистили від окупантів Степне та Новокостянтинівку на Сумщині, - Генштаб

Сили оборони України зачистили від російських окупантів ще два населених пункти на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області. Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

