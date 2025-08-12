1 799 10
Сили оборони зачистили від окупантів Степне та Новокостянтинівку на Сумщині, - Генштаб
Сили оборони України зачистили від російських окупантів ще два населених пункти на Сумщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області. Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України", - йдеться в повідомленні.
Окупанти прорвали фронт вглиб на 10 км неподалік Добропілля, що на Донеччині, - дані DeepState.
Обстановка тут важка та складається хаотично - окупанти, знайшовши прогалину в обороні, просочуються вглиб. Траса Добропілля-Краматорськ в районі Нововодяного перерізана і перебуває під контролем росіян.
Рашисти також пішли в наступ біля Часового Яру. Також був прорваний фронт на 10 кілометрів у напрямків півночі Донеччини.
За його словами, ситуація на цих напрямках дуже важка, і причин багато - стирання резервів, розкидання підрозділів по всій лінії фронту, звіти про "взяте село" як велику перемогу і т.д.
Напевно на фоні прориву московитів на Добропілля, Генштаб вирішив позитивчику накидати.