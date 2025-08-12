УКР
Бої на Сумщині
Сили оборони зачистили від окупантів Степне та Новокостянтинівку на Сумщині, - Генштаб

Сили оборони України зачистили від російських окупантів ще два населених пункти на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

"Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області. Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України", - йдеться в повідомленні.

Визволення Степного та Новокостянтинівки

Визволення Степного та Новокостянтинівки

Сумська область Сумський район Шосткинський район Степне Новокостянтинівка


На всіх мапах ( і ось на мапі від діпів що на скріні), ці села і не були окуповані.
Напевно на фоні прориву московитів на Добропілля, Генштаб вирішив позитивчику накидати.
Так би за Покровськ звітували та Часів Яр. Там просираємо, тут звільняємо за результатами курської операції.
А ось це вже ДУЖЕ погані новини

Окупанти прорвали фронт вглиб на 10 км неподалік Добропілля, що на Донеччині, - дані DeepState.

Обстановка тут важка та складається хаотично - окупанти, знайшовши прогалину в обороні, просочуються вглиб. Траса Добропілля-Краматорськ в районі Нововодяного перерізана і перебуває під контролем росіян.

Рашисти також пішли в наступ біля Часового Яру. Також був прорваний фронт на 10 кілометрів у напрямків півночі Донеччини.
Чудова новина!
Добре, якщо так.
Новокостянтинівка - Москва: 1475.1 км.
Так би за Покровськ звітували та Часів Яр. Там просираємо, тут звільняємо за результатами курської операції.
Там видно здадуть за змовою(
Покровськ та Мирноград майже в оточенні, Костянтинівка - в напівоточенні. На лінії фронту тут повна п**да, - ексначальник штабу "Азову" Богдан "Тавр" Кротевич.

За його словами, ситуація на цих напрямках дуже важка, і причин багато - стирання резервів, розкидання підрозділів по всій лінії фронту, звіти про "взяте село" як велику перемогу і т.д.
На всіх мапах ( і ось на мапі від діпів що на скріні), ці села і не були окуповані.
Напевно на фоні прориву московитів на Добропілля, Генштаб вирішив позитивчику накидати.
Брехня кожного дня починаючи з втрат свинособак.Якщо кожного дня нищити 1000 орків,то раші кінець.Генштаб нищить 1000+,а кінця не видно зовсім,при цьому втрачаємо території.Висновок сам напрошується-писдьож відвертий.
Донбас! - Донбас потрібно тримати - бо буде оточення
