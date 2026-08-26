РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12798 посетителей онлайн
Новости Бои на Сумщине
493 1

Писаревка на Сумщине - под контролем Сил обороны, заявление РФ о захвате не соответствует действительности, - ГВ "Курськ"

Писаревка в Сумской области находится под контролем Сил обороны

Новое заявление российских оккупантов о захвате населенного пункта Писаревка в Сумской области не соответствует действительности.

Об этом сообщает Центр коммуникаций группировки войск "Курськ", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ уже не впервые "освобождает" Писаревку

Так, отмечается, что населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины, бои на этом направлении продолжаются.

"Показательно, что это уже не первое "освобождение" Писаревки. 23 июля вражеские пропагандисты уже сообщали о "контроле над большей частью села". Поэтому мы не удивимся, если им придется "освобождать" его и в третий, и в четвертый раз. Приписывать себе несуществующие достижения - давняя российская традиция. Советуем врагу определиться: Писаревка "контролируется" или "освобождается" по кругу?" - говорится в сообщении.

Читайте также: РФ продолжает штурмы небольшими группами в Харьковской и Сумской областях, - ГПСУ

В ГВ "Курськ" призвали ориентироваться на официальные сводки Генерального штаба ВСУ, а не на публикации российских СМИ.

Также отмечается, что ситуация на этом направлении находится под контролем. Подразделения Сил обороны Украины выполняют боевые задачи.

Читайте: "Нова Січ" в Сумской области находится под контролем Сил обороны, заявления РФ - очередная ложь, - УВ "Курськ"

Что предшествовало

Накануне в ГВ "Курськ" опровергли заявлениеМинобороны РФ о якобы захвате населенного пункта Новоконстантиновка в Сумской области.

Автор: 

Сумская область (4492) боевые действия (6601) Сумский район (692) Писаревка (1)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 