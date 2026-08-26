Писаревка на Сумщине - под контролем Сил обороны, заявление РФ о захвате не соответствует действительности, - ГВ "Курськ"
Новое заявление российских оккупантов о захвате населенного пункта Писаревка в Сумской области не соответствует действительности.
Об этом сообщает Центр коммуникаций группировки войск "Курськ", передает Цензор.НЕТ.
РФ уже не впервые "освобождает" Писаревку
Так, отмечается, что населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины, бои на этом направлении продолжаются.
"Показательно, что это уже не первое "освобождение" Писаревки. 23 июля вражеские пропагандисты уже сообщали о "контроле над большей частью села". Поэтому мы не удивимся, если им придется "освобождать" его и в третий, и в четвертый раз. Приписывать себе несуществующие достижения - давняя российская традиция. Советуем врагу определиться: Писаревка "контролируется" или "освобождается" по кругу?" - говорится в сообщении.
В ГВ "Курськ" призвали ориентироваться на официальные сводки Генерального штаба ВСУ, а не на публикации российских СМИ.
Также отмечается, что ситуация на этом направлении находится под контролем. Подразделения Сил обороны Украины выполняют боевые задачи.
Что предшествовало
Накануне в ГВ "Курськ" опровергли заявлениеМинобороны РФ о якобы захвате населенного пункта Новоконстантиновка в Сумской области.
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