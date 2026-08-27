Атака БПЛА на Сумщине: россияне убили 66-летнюю женщину
Вечером 26 августа российские войска атаковали Роменскую громаду в Сумской области с помощью девяти беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Сумской ОВА Олега Григорова.
Удар по жилому дому унес жизнь женщины
По предварительным данным, часть вражеских БПЛА была уничтожена. В то же время зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры.
В результате удара по жилому дому погибла 66-летняя женщина.
"Предварительно, россияне направили на населенный пункт девять БПЛА. Часть вражеских дронов уничтожена, однако, к сожалению, имеются попадания в объекты гражданской инфраструктуры", - сообщил Григоров.
Еще четверо человек обратились за медицинской помощью.
Ранее мы сообщали, что вечером 26 августа в Черниговской области в результате российской атаки был поврежден энергообъект. Без света остались 7 тысяч абонентов города Прилуки.
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