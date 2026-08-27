Атака БПЛА на Сумщине: россияне убили 66-летнюю женщину

Вечером 26 августа российские войска атаковали Роменскую громаду в Сумской области с помощью девяти беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Сумской ОВА Олега Григорова.

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Удар по жилому дому унес жизнь женщины

По предварительным данным, часть вражеских БПЛА была уничтожена. В то же время зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры.

В результате удара по жилому дому погибла 66-летняя женщина.

"Предварительно, россияне направили на населенный пункт девять БПЛА. Часть вражеских дронов уничтожена, однако, к сожалению, имеются попадания в объекты гражданской инфраструктуры", - сообщил Григоров.

Еще четверо человек обратились за медицинской помощью.

Ранее мы сообщали, что вечером 26 августа в Черниговской области в результате российской атаки был поврежден энергообъект. Без света остались 7 тысяч абонентов города Прилуки.

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