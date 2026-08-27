Распределительный центр сети "Дом игрушек" уничтожен в результате российской атаки
В результате российского удара в ночь на 27 августа был уничтожен распределительный центр сети "Дом игрушек".
Об этом сообщила генеральный директор компании Мария Назаренко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Сегодня ночью был уничтожен распределительный центр "Дома игрушек". Место, где хранилась значительная часть товара и откуда ежедневно игрушки отправлялись нашим клиентам по всей Украине… Распределительный центр — важная часть большой системы, поэтому сегодняшнее попадание может повлиять на часть наших процессов", — рассказала она.
По ее словам, сотрудники не пострадали — команда во время воздушной тревоги находилась в укрытии.
"Дом игрушек" продолжает работать
В то же время генеральный директор подчеркнула, что "Дом игрушек" продолжает работать: "Наши магазины по всей Украине открыты, интернет-магазин работает и принимает новые заказы. Часть уже оформленных заказов может прибыть позже, чем планировалось".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль