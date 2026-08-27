Распределительный центр сети "Дом игрушек" уничтожен в результате российской атаки

В результате российского удара в ночь на 27 августа был уничтожен распределительный центр сети "Дом игрушек".

Об этом сообщила генеральный директор компании Мария Назаренко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Сегодня ночью был уничтожен распределительный центр "Дома игрушек". Место, где хранилась значительная часть товара и откуда ежедневно игрушки отправлялись нашим клиентам по всей Украине… Распределительный центр — важная часть большой системы, поэтому сегодняшнее попадание может повлиять на часть наших процессов", — рассказала она.

По ее словам, сотрудники не пострадали — команда во время воздушной тревоги находилась в укрытии.

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"Дом игрушек" продолжает работать

В то же время генеральный директор подчеркнула, что "Дом игрушек" продолжает работать: "Наши магазины по всей Украине открыты, интернет-магазин работает и принимает новые заказы. Часть уже оформленных заказов может прибыть позже, чем планировалось".

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