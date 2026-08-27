Оккупанты атаковали распределительный центр Comfy и склад "Форы" на Киевщине
Сегодня, 27 августа, в Киевской области российские войска нанесли удары по распределительному центру сети Comfy и складу, который использовала сеть "Фора".
Об этом сообщили генеральный директор Comfy Геннадий Вербиленко и Ассоциация ритейлеров Украины со ссылкой на заявление компании "Фора".
Атака на распределительный центр Comfy
"Утро тяжелое, но, кажется, вполне предсказуемое для украинского бизнеса в последние недели. Сегодня российский дрон целенаправленно нанес удар по нашему распределительному центру в Киевской области", — отметил генеральный директор компании.
По его словам, обошлось без пострадавших, сотрудники находились в заранее подготовленных укрытиях.
"COMFY продолжает работать. Команды на связи, все необходимые процессы запущены, работаем в усиленном режиме, чтобы обеспечить работу магазинов, онлайн-каналов и выполнение заказов. Контакт-центр находится на постоянной связи с клиентами", — добавил генеральный директор.
Удар по складу "Форы"
"Подтверждаем: сегодня утром в результате вражеской атаки пострадал склад в Киевской области, который "Фора" начала использовать только в это воскресенье. Самое главное — все люди живы, пострадавших нет", — сообщили в компании.
Отмечается, что это уже третья атака на логистическую инфраструктуру, которую использует "Фора", в течение августа. Сейчас команда продолжает работать над перестройкой логистики и обеспечением магазинов необходимыми товарами. Магазины сети работают в обычном режиме.
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Але розумні у нас нікому не треба, в нас нарід слухає гівномарафон.
Ну нічого, завтра порадіють чорному диму над якимось складом на росії, і все стане на свої місця (в дурних головах)...
У Борисполі горять склади Rozetka та Fozzy. Це проблема. Чекаємо на вечірній гундосик Зеленського з обіцянкою помститись. Обіцяти він навчився. А от мститися в нього виходить лише тим, хто вказує на його факапи, помилки, корупцію і брехню. З рашистами, в нього, далі обіцянок помститись і обіцянок створити 3000 ракет, не йде. Рашисти, звісно, наволоч і біосміття, але і наши корупціонери та невігласи своїми діями та невиконанням обіцянок, несуть відповідальність за те, що крадуть гроші з бюджету та не роблять те, що зобов'язані, а через це у України немає можливостей бити у відповідь або мати ракетний щит стримування ворога.
Удару по Москві 3000 ракет, які обіцяв Зеленський, схоже, чекати не варто, бо він займався не цим питанням, а будинком в Династії. Тож 3000 ракет і удару по Москві немає, а будинок в Династії є.
Цікаво, чи будуть удари по складах "Пятьорочки", "Перекрьостка", "Магніту", "Ленти" та "Красного і Белого" у Підмосков'ї? Їх там вистачає. І дронів у нас має вистачати, якщо всі гроші не пішли на Династію і застави. А принцип око за око ніхто не скасовував. Чи Вова, для якого будують дім в Династії поряд з будинками Єрмака, Міндіча і Чернишова обмежиться вечірним гундосиком і погрозами?