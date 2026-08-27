Оккупанты атаковали распределительный центр Comfy и склад "Форы" на Киевщине

Сегодня, 27 августа, в Киевской области российские войска нанесли удары по распределительному центру сети Comfy и складу, который использовала сеть "Фора".

Об этом сообщили генеральный директор Comfy Геннадий Вербиленко и Ассоциация ритейлеров Украины со ссылкой на заявление компании "Фора".

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Атака на распределительный центр Comfy

"Утро тяжелое, но, кажется, вполне предсказуемое для украинского бизнеса в последние недели. Сегодня российский дрон целенаправленно нанес удар по нашему распределительному центру в Киевской области", — отметил генеральный директор компании.

По его словам, обошлось без пострадавших, сотрудники находились в заранее подготовленных укрытиях.

"COMFY продолжает работать. Команды на связи, все необходимые процессы запущены, работаем в усиленном режиме, чтобы обеспечить работу магазинов, онлайн-каналов и выполнение заказов. Контакт-центр находится на постоянной связи с клиентами", — добавил генеральный директор.

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Удар по складу "Форы"

"Подтверждаем: сегодня утром в результате вражеской атаки пострадал склад в Киевской области, который "Фора" начала использовать только в это воскресенье. Самое главное — все люди живы, пострадавших нет", — сообщили в компании.

Отмечается, что это уже третья атака на логистическую инфраструктуру, которую использует "Фора", в течение августа. Сейчас команда продолжает работать над перестройкой логистики и обеспечением магазинов необходимыми товарами. Магазины сети работают в обычном режиме.

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