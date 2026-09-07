Кількість жертв атаки РФ на Київ 1 вересня зросла до 9: у лікарні помер чоловік
Кількість жертв атаки РФ на Київ 1 вересня 2026 року зросла до 9 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
"На жаль, у лікарні помер 30-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок ворожої атаки 1 вересня. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Як повідомлялося, 1 вересня внаслідок атаки на Київ 8 людей загинуло та ще 5 постраждало, з них 3 дітей.
- Також зазначалося, що того дня у Борисполі 4 загиблих, пошкоджено будинок, підприємство, СТО.
- Окрім того, росіяни масовано атакували Одесу: у місті лунали вибухи, пошкоджено інфраструктуру.
- Армія РФ обстріляла Одещину: пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу.
- Сили ППО збили 5 балістичних ракет, 5 "Калібрів", 2 "Бандеролі" і 187 ворожих БпЛА.
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