З 6:00 6 вересня у Києві запроваджено диференційовану систему оповіщення про повітряні загрози, - КМДА

Із 6:00 6 вересня 2026 року, за рішенням уряду, в Києві запроваджено диференційоване оповіщення про повітряні загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

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Як працюватиме система?

Як зазначається, відтепер мешканці міста можуть отримувати такі повідомлення:

🟡 Жовтий рівень:

"Дронова небезпека".

🔴 Червоний рівень:

"Масована дронова загроза";

"Ракетна загроза";

"Ракетно-дронова загроза".

🟢"Відбій" - загрози та небезпеки відсутні.

"Кожне нове повідомлення показує актуальний на цей момент вид і рівень загрози. Якщо вид загрози змінюється, нове повідомлення автоматично замінює попереднє. Окремий "Відбій" між різними видами загроз не оголошується", - пояснили в КМДА.

Наприклад, якщо після повідомлення "Дронова небезпека" надходить повідомлення "Ракетна загроза", це означає, що актуальною є вже ракетна загроза.

Повідомлення "Відбій" означає, що на цей момент для міста не зафіксовано жодної з перелічених повітряних загроз.

Де це впроваджено нову систему?

Також зазначається, що наразі система диференційованого оповіщення впроваджена в усіх районах Києва, окрім Печерського.

У Голосіївському та Святошинському районах вона працює частково. Це пов’язано з тим, що на окремих територіях диференціація за видами загроз наразі технічно неможлива. Тому порядок звукового оповіщення там залишається без змін: у разі виникнення будь-якої повітряної небезпеки або загрози подається звичайний сигнал сирени без окремої диференціації за видом загрози та без звукового сигналу "Відбій".

Чи змінено роботу транспорту, зокрема метро, під час повітряної тривоги, наразі не зазначається.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розподіл повітряних тривог на жовтий і червоний рівні залежно від типу загрози, а також про зміни в роботі транспорту та комендантської години.