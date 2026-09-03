Уряд рекомендує Києву скоротити комендантську годину – з 01:00 до 05:00, - Корецький

Кабінет міністрів ухвалив рішення про розподіл повітряних тривог на жовтий і червоний рівні залежно від типу загрози, а також про зміни в роботі транспорту та комендантської години.

Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Два рівні тривоги

Запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки: жовтий рівень означатиме атаку дронів, а червоний — підвищену загрозу ракетного або комбінованого удару.

За словами Корецького, економіка має продовжувати працювати, тому під час жовтого рівня тривоги бізнес зможе функціонувати за умови суворого дотримання вимог безпеки — зокрема забезпечення доступу відвідувачів і персоналу до укриттів. Там, де укриттів досі немає, уряд дає три місяці на вирішення цього питання.

Червоний рівень, натомість, означатиме обов'язкову зупинку роботи та перехід людей в укриття.

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Транспорт та комендантська година у Києві

Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро в Києві під час жовтого рівня тривоги та, за потреби, збільшувати кількість наземного транспорту, щоб люди могли дістатися до роботи, лікарень і станцій метро.

Також удосконалять застосування комендантської години — зокрема в Києві щодо руху транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до вокзалів і від них. Місцевій владі рекомендували скоригувати тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00.

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Мобільні укриття

Уряд висунув чітку вимогу прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів у громадах для захисту людей від уламків.

За словами Корецького, мета всіх цих змін — захистити людей і водночас не дозволити ворожим атакам паралізувати роботу міст, економіки та критичної інфраструктури.

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