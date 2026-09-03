Правительство рекомендует Киеву сократить комендантский час - с 01:00 до 05:00, - Корецкий

Кабинет министров принял решение о разделении воздушных тревог на желтый и красный уровни в зависимости от типа угрозы, а также об изменениях в работе транспорта и комендантского часа.

Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Два уровня тревоги

Вводится классификация воздушных тревог по уровню опасности: желтый уровень будет означать атаку дронов, а красный - повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара.

По словам Корецкого, экономика должна продолжать работать, поэтому во время желтого уровня тревоги бизнес сможет функционировать при условии строгого соблюдения требований безопасности - в частности, обеспечения доступа посетителей и персонала к укрытиям. Там, где укрытий до сих пор нет, правительство дает три месяца на решение этого вопроса.

Красный уровень, в свою очередь, будет означать обязательную остановку работы и переход людей в укрытия.

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Транспорт и комендантский час в Киеве

Правительство рекомендует обеспечить полноценную работу метро в Киеве во время желтого уровня тревоги и, при необходимости, увеличивать количество наземного транспорта, чтобы люди могли добраться до работы, больниц и станций метро.

Также будет усовершенствовано применение комендантского часа - в частности, в Киеве в отношении движения транзитного грузового транспорта и перевозки пассажиров к вокзалам и от них. Местным властям рекомендовали скорректировать продолжительность комендантского часа с 01:00 до 05:00.

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Мобильные укрытия

Правительство выдвинуло четкое требование ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в населенных пунктах для защиты людей от обломков.

По словам Корецкого, цель всех этих изменений - защитить людей и в то же время не позволить вражеским атакам парализовать работу городов, экономики и критической инфраструктуры.

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