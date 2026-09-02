В Украине введут новые уровни тревоги для обозначения угрозы РФ. Будут изменения для Киева, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский объявил о новых правилах реагирования на российские воздушные атаки, в частности это касается безопасности Киева.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Премьер-министр Украины Сергей Корецкий доложил президенту о подготовке мер реагирования на изменение российской тактики ударов по Украине — применение дронов для подрыва гражданской жизни в городах и привычной экономической активности в стране.

Новые уровни тревоги

Первым шагом станет обновление систем оповещения об угрозе — будут введены два уровня обозначения: желтый и красный. Генеральный штаб и Воздушные силы ВСУ совместно с правительством, Минобороны, МВД и ГСЧС будут еженедельно определять, какие показатели угрозы будут соответствовать каждому уровню. В основном желтый уровень будет означать налет дронов, а красный — ракетную опасность, в частности угрозу баллистических атак и массированных ударов.

Изменятся и звуковые сигналы оповещения в соответствии с уровнем угрозы. В настоящее время уже отменен повторный запуск сирены для обозначения отбоя тревоги — сирена будет звучать только в начале тревоги. Готовится введение более четких и дифференцированных звуковых сигналов, а также более точная географическая привязка тревог к конкретной местности, где существует реальная угроза.

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Работа госструктур и бизнеса во время тревог

Правительство совместно с органами местного самоуправления, военными, МВД и ГСЧС должно установить четкие критерии работы государственных структур, бизнеса и других объектов во время желтого уровня угрозы. Также будут обновлены нормативы расположения укрытий в городах и громадах, включая мобильные укрытия, а бизнес получит дополнительную поддержку для расширения размещения модульных укрытий.

Изменения для Киева

В Киеве пересмотрят алгоритмы работы общественного транспорта во время тревог. В частности, при желтом уровне будет полностью работать Сирецко-Печерская линия метро, а количество единиц наземного транспорта существенно увеличат, чтобы компенсировать остановки на Святошинско-Броварской ветке и дублировать маршрут между станциями "Лесная" и "Днепр".

Также сократят время комендантского часа в столице — другим городам предложат пересмотреть свои границы комендантского часа с учетом реальных потребностей безопасности и бизнеса.

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Образование и медицина

Правила работы школ и детских садов остаются неизменными — образовательный процесс должны организовывать в интересах детей и родителей. Кабмин предусмотрит дополнительные меры финансовой поддержки медицинских учреждений для сохранения надлежащего уровня работы государственной и коммунальной медицины.

Регулярный пересмотр мер

Вводится еженедельный аудит алгоритмов реагирования на угрозу с участием правительства, местных властей, бизнеса, военных и силовых структур, а также государственных компаний — для оперативного обновления мер по защите жизни в соответствии с реальной ситуацией в городах и громадах, добавил Зеленский.

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