В Украине введут новые уровни тревоги для обозначения угрозы РФ. Будут изменения для Киева, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский объявил о новых правилах реагирования на российские воздушные атаки, в частности это касается безопасности Киева.
Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий доложил президенту о подготовке мер реагирования на изменение российской тактики ударов по Украине — применение дронов для подрыва гражданской жизни в городах и привычной экономической активности в стране.
Новые уровни тревоги
Первым шагом станет обновление систем оповещения об угрозе — будут введены два уровня обозначения: желтый и красный. Генеральный штаб и Воздушные силы ВСУ совместно с правительством, Минобороны, МВД и ГСЧС будут еженедельно определять, какие показатели угрозы будут соответствовать каждому уровню. В основном желтый уровень будет означать налет дронов, а красный — ракетную опасность, в частности угрозу баллистических атак и массированных ударов.
Изменятся и звуковые сигналы оповещения в соответствии с уровнем угрозы. В настоящее время уже отменен повторный запуск сирены для обозначения отбоя тревоги — сирена будет звучать только в начале тревоги. Готовится введение более четких и дифференцированных звуковых сигналов, а также более точная географическая привязка тревог к конкретной местности, где существует реальная угроза.
Работа госструктур и бизнеса во время тревог
Правительство совместно с органами местного самоуправления, военными, МВД и ГСЧС должно установить четкие критерии работы государственных структур, бизнеса и других объектов во время желтого уровня угрозы. Также будут обновлены нормативы расположения укрытий в городах и громадах, включая мобильные укрытия, а бизнес получит дополнительную поддержку для расширения размещения модульных укрытий.
Изменения для Киева
- В Киеве пересмотрят алгоритмы работы общественного транспорта во время тревог. В частности, при желтом уровне будет полностью работать Сирецко-Печерская линия метро, а количество единиц наземного транспорта существенно увеличат, чтобы компенсировать остановки на Святошинско-Броварской ветке и дублировать маршрут между станциями "Лесная" и "Днепр".
Также сократят время комендантского часа в столице — другим городам предложат пересмотреть свои границы комендантского часа с учетом реальных потребностей безопасности и бизнеса.
Образование и медицина
Правила работы школ и детских садов остаются неизменными — образовательный процесс должны организовывать в интересах детей и родителей. Кабмин предусмотрит дополнительные меры финансовой поддержки медицинских учреждений для сохранения надлежащего уровня работы государственной и коммунальной медицины.
Регулярный пересмотр мер
Вводится еженедельный аудит алгоритмов реагирования на угрозу с участием правительства, местных властей, бизнеса, военных и силовых структур, а также государственных компаний — для оперативного обновления мер по защите жизни в соответствии с реальной ситуацией в городах и громадах, добавил Зеленский.
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Роблять!!! Даже розказали про три рівні тривоги. Ось так!
А в вечірньому відосіку володимир олександрович розкажуть, що відбій тривоги буде, - Три зелених свистки! -