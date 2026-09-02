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Ответственность за организацию колл-центров будет ужесточена: Зеленский внес в ВР два законопроекта

Законопроекты против мошеннических колл-центров: что предлагает Зеленский?

Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду два законопроекта об ужесточении ответственности за организацию мошеннических колл-центров и участие в их деятельности, а также о дополнительной существенной защите граждан от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Ответственность за мошеннические колл-центры должна быть четкой и жесткой, и не только для тех, кто является исполнителями в работе колл-центров, но и для тех, кто все это организует, обогащается за счет колл-центров, владеет ими. Первый законопроект именно это и предусматривает", — говорится в сообщении.

Также предлагается ввести усиленную ответственность за организацию мошеннических схем с использованием банковских инструментов, в частности с так называемыми "дропами"..

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"На уровне внутреннего регулирования банковской системы должны быть предприняты соответствующие шаги и внесены изменения в алгоритмы, которые дадут банкам больше возможностей защищать права и законные интересы людей и предприятий и не допускать использования счетов для уклонения от уплаты налогов или легализации средств, полученных от незаконной деятельности. На уровне закона мы создадим необходимую основу для противодействия организаторам мошеннических схем с банковскими счетами и платежными инструментами", — пояснил президент.

Кроме того, по словам Зеленского, этот же законопроект направлен на имплементацию в Украине норм права Евросоюза, что предусмотрено договоренностями с партнерами.

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Автор: 

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