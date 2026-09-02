Зеленский после разговора с Мерцем: В этом месяце поступят новые комплексы ПВО из Германии
Президент Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
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В частности, обсуждали российскую атаку на аэродром в Лейпциге.
"Это очередная российская эскалация, и важно, что Германия отреагировала. Фридрих проинформировал о принятых мерах. Со своей стороны заверил его, что Украина готова помогать экспертизой, опытом или в других сферах, где это необходимо Германии", — говорится в сообщении.
Кроме того, Украина и Германия уже дорабатывают текст Drone Deal.
"Это, помимо прочего, точно расширит возможности для защиты как Германии, так и Украины. Обсудили содержание соглашения и сроки его подписания. Договорились о личной встрече", — отметил президент.
По словам Зеленского, в этом месяце поступят новые комплексы ПВО из Германии.
Что предшествовало
Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что Россия несет ответственность за инцидент с дроном со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Галле" в прошлом месяце.
- Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, вблизи украинского самолета в аэропорту обнаружили дрон. Он был оснащен взрывчаткой и детонатором. По информации Die Zeit, речь идет о самолете "Антонов", который, вероятно, принадлежит украинским Воздушным силам.
- В НАТО подтвердили, что знают об этом инциденте. Немецкая полиция задействовала робота-сапера для изъятия дрона.
- Впоследствии немецкие СМИ сообщили,
что на украинском грузовом самолете, рядом с которым в аэропорту "Лейпциг/Галле" был обнаружен дрон со взрывчаткой, находились боеприпасы.
- Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный на территории аэропорта Лейпциг-Галле в Германии, вероятно, принадлежит РФ.
- Накануне СМИ сообщали, что правительство Германии планирует в ближайшее время объявить, что за инцидентом с дроном, начиненным взрывчаткой и найденным в аэропорту Лейпцига, стоит Россия.
- Кроме того, Берлин намерен объявить о "широких мерах" в отношении РФ, а ЕС введет новые санкции.
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