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Российское небо становится полностью опасным, — Зеленский предупредил авиакомпании о рисках полетов

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к авиакомпаниям, страховщикам и всем, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами, предупредив о росте опасности в российском воздушном пространстве.

Об этом он заявил в вечернем обращении 1 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.

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Предупреждение президента

Зеленский подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой и ни для одного гражданского самолета, однако присутствие дронов в небе России — это фактор, который необходимо учитывать.

По словам президента, несмотря на то, что российские власти официально не сообщают об этом должным образом, "небо России де-факто закрывается" — именно из-за войны, которую развязала сама РФ.

"Мы в Украине не хотим гибели невинных людей. Поэтому предупреждаем партнеров: в небе России закончились безопасные моменты", — заявил Зеленский.

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Кого касается предупреждение

Президент подчеркнул важность того, чтобы эту информацию услышали послы государств, работающих в Украине, и послы, аккредитованные в Москве — по его словам, они знают, что означает российская война для Украины, и должны донести эту информацию до своих столиц.

  • Зеленский также обратился непосредственно к авиакомпаниям, выполняющим рейсы в аэропорты Москвы, Петербурга и других ключевых российских направлений. По его словам, Министерство иностранных дел Украины и соответствующие учреждения предоставят международным структурам полную информацию об опасностях в российском воздушном пространстве.

"Гражданской авиации среди дронов не место", — резюмировал президент.

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авиация (3008) аэропорт (1564) Зеленский Владимир (25689) россия (89377)
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Топ комментарии
+17
Йому головне взбодрити місцевих 73% своєю потужністю. Нічого нікуди не полетить. Вже примусив пуйла до миру, результати побачили всі.
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01.09.2026 21:06 Ответить
+9
знову все на словах
де, бляха, балістика на москву?
наполеон хренов
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01.09.2026 21:04 Ответить
+9
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01.09.2026 21:12 Ответить

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