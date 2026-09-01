Российское небо становится полностью опасным, — Зеленский предупредил авиакомпании о рисках полетов
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к авиакомпаниям, страховщикам и всем, кто пользуется ключевыми российскими аэропортами, предупредив о росте опасности в российском воздушном пространстве.
Об этом он заявил в вечернем обращении 1 сентября, сообщает Цензор.НЕТ.
Предупреждение президента
Зеленский подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой и ни для одного гражданского самолета, однако присутствие дронов в небе России — это фактор, который необходимо учитывать.
По словам президента, несмотря на то, что российские власти официально не сообщают об этом должным образом, "небо России де-факто закрывается" — именно из-за войны, которую развязала сама РФ.
"Мы в Украине не хотим гибели невинных людей. Поэтому предупреждаем партнеров: в небе России закончились безопасные моменты", — заявил Зеленский.
Кого касается предупреждение
Президент подчеркнул важность того, чтобы эту информацию услышали послы государств, работающих в Украине, и послы, аккредитованные в Москве — по его словам, они знают, что означает российская война для Украины, и должны донести эту информацию до своих столиц.
- Зеленский также обратился непосредственно к авиакомпаниям, выполняющим рейсы в аэропорты Москвы, Петербурга и других ключевых российских направлений. По его словам, Министерство иностранных дел Украины и соответствующие учреждения предоставят международным структурам полную информацию об опасностях в российском воздушном пространстве.
"Гражданской авиации среди дронов не место", — резюмировал президент.
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де, бляха, балістика на москву?
наполеон хренов