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Новини Атака дронів на регіони РФ Удари по РФ
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Російське небо стає повністю небезпечним, - Зеленський попередив авіакомпанії про ризики польотів

зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до авіакомпаній, страховиків і всіх, хто використовує ключові російські аеропорти, попередивши про зростання небезпеки в російському повітряному просторі.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 1 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

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Попередження президента

Зеленський наголосив, що Україна не загрожує цивільній авіації як такій і жодному цивільному літаку, однак присутність дронів у небі Росії — це фактор, який необхідно враховувати.

За словами президента, попри те що російська влада офіційно не повідомляє про це належним чином, "небо Росії де-факто закривається" — саме через війну, яку розв'язала сама РФ.

"Ми в Україні не хочемо втрати невинних життів. Тому попереджаємо партнерів: у небі Росії закінчились безпечні моменти", — заявив Зеленський.

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Кого стосується попередження

Президент наголосив на важливості того, щоб цю інформацію почули посли держав, які працюють в Україні, та посли, акредитовані в Москві — за його словами, вони обізнані з тим, що означає російська війна для України, і мають донести цю інформацію до своїх столиць.

  • Зеленський також звернувся безпосередньо до авіакомпаній, що виконують рейси до аеропортів Москви, Петербурга та інших ключових російських напрямків. За його словами, Міністерство закордонних справ України та відповідні інституції нададуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек у російському небі.

"Цивільній авіації серед дронів не місце", — резюмував президент.

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Автор: 

авіація (2195) аеропорт (783) Зеленський Володимир (26840) росія (47557)
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Топ коментарі
+28
Йому головне взбодрити місцевих 73% своєю потужністю. Нічого нікуди не полетить. Вже примусив пуйла до миру, результати побачили всі.
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01.09.2026 21:06 Відповісти
+13
знову все на словах
де, бляха, балістика на москву?
наполеон хренов
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01.09.2026 21:04 Відповісти
+13
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01.09.2026 21:12 Відповісти

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