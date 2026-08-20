Операція "M&Ms": Україна планувала паралізувати аеропорти Москви автономними дронами з ШІ, - ЗМІ

На початку 2026 року Україна розглядала можливість проведення масштабної операції під назвою "M&Ms" із застосуванням роїв дронів зі штучним інтелектом для блокування роботи московських аеропортів. Підготовку зупинили в липні після звільнення Михайла Федорова.

Про це з посиланням на двох обізнаних із деталями плану джерел повідомляє The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.

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Суть плану

Операція, яка отримала кодову назву M&Ms (Ем-ем-демс), передбачала дронові атаки на аеропорти в Москві та поблизу російської столиці. Розрахунок був на те, що масовані удари змусять міжнародні авіакомпанії припинити польоти до Росії.

Рої автономних безпілотників мали самостійно знаходити та вражати цілі без участі оператора — таку атаку видання називає безпрецедентною в історії воєн.

Новий план передбачав, що дрони самостійно визначатимуть ціль за допомогою технології "звірення карт" на основі ШІ: на бортовий комп'ютер завантажують детальні карти маршрутів та зображення цілей, а під час польоту камера дрона порівнює місцевість з еталонними знімками. Коли система знаходить збіг, дрон атакує ціль без підтвердження людини-оператора.

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План представили Зеленському взимку, і президент висловив серйозні застереження: він побоювався, що удар можуть розцінити як "піратство", якби дрони влучили в цивільний авіалайнер. Попри це, президент дозволив продовжити підготовку, і робота над проєктом тривала кілька місяців навесні та на початку літа — українська сторона намагалася знайти спосіб посилити тиск на Росію та повернути її до мирного процесу.

Зеленський, за даними The Atlantic, також висловлював занепокоєння можливими непередбаченими жертвами під час атаки на московські аеропорти. Організатори пропонували компромісні рішення — зокрема, заздалегідь попереджати цивільні авіакомпанії не літати до російських аеропортів і виводити звідти літаки перед атакою рою дронів, аби створити стійкий психологічний ефект серед російської еліти, для якої ці авіасполучення є головним зв'язком із зовнішнім світом.

Реакція Офісу президента

Речник Зеленського відмовився коментувати цю інформацію виданню. Інший представник Офісу президента взагалі заперечив існування такого плану, назвавши інформацію "повною нісенітницею" на умовах анонімності.

За словами співрозмовника видання, Україна давно намагається змушувати Росію закривати аеропорти — атаки безпілотників уже неодноразово призводили до тимчасового припинення їхньої роботи, однак Києву бракує достатньо точної та надійної далекобійної зброї, щоб бити по російських аеропортах без надмірного ризику для цивільних.

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Масштаб закриттів аеропортів РФ

За даними російської авіаційної влади, з 28 червня по 28 липня минулого року аеропорти країни закривали 114 разів, здебільшого через загрозу українських дронів. Найбільше обмежень зафіксували в Москві — щонайменше 17 закриттів у чотирьох головних аеропортах столиці. Російська асоціація турагентств повідомляла про понад 290 подібних випадків по всій країні лише за перший квартал цього року.

Кодова назва та масштаб операції

До середини весни план отримав кодову назву "M&Ms" — через велику кількість дешевих і майже однакових дронів, необхідних для операції. Щоб подолати російську протиповітряну оборону, задум передбачав спрямування щоночі до 1000 дронів на аеропорти Москви та прилеглих районів, аби на тривалий час закрити повітряний простір столиці РФ для цивільних рейсів.

Видання нагадує, що з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року цивільне авіасполучення над Україною залишається закритим, тоді як аеропорти Росії здебільшого продовжують працювати — цього року ними скористалися мільйони пасажирів. Через західні санкції з Москви досі літають лише кілька міжнародних авіакомпаній, зокрема Turkish Airlines та Emirates, якими заможні росіяни можуть дістатися Стамбула та Дубая.

За задумом організаторів плану, якби ці авіакомпанії припинили польоти до Росії, це створило б додаткові проблеми для чиновників, олігархів та інших заможних прихильників Володимира Путіна — і в поєднанні з іншим воєнним тиском на економіку й суспільство РФ могло б підштовхнути Путіна до столу переговорів.

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Чому підготовку зупинили

Обидва джерела повідомили, що підготовку операції зупинили в липні — після того, як Зеленський несподівано звільнив ініціатора плану, міністра оборони Михайла Федорова. За даними видання, Федоров, один із головних архітекторів задуму, більшу частину року працював над планом і тримав його в таємниці навіть від частини найближчих помічників.

Він зібрав команду українських програмістів для розробки системи наведення на основі ШІ та забезпечив фінансування від європейських союзників для масового виробництва автономних дронів.

Одне з джерел висловило сподівання, що новий міністр оборони Євгеній Хмара продовжить реалізацію плану, зазначивши, що технічно це можливо, а відновлення проєкту з новою командою може зайняти близько трьох місяців.

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