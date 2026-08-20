Дрони атакували нафтопереробні та енергетичні об’єкти в Татарстані й Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

20 серпня російські регіони зазнали серії атак безпілотників. Під ударом могли опинитися об'єкти нафтової та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ та OSINT-cпільноти.

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Нижньокамськ: повідомляють про атаку на НПЗ

У Нижньокамську, що в Татарстані, місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників.

За даними моніторингових каналів, під ударом могла опинитися територія місцевого нафтопереробного заводу. Офіційних підтверджень щодо характеру пошкоджень та наслідків наразі немає.

У Нижньокамську працюють два великі нафтопереробні підприємства - ТАІФ-НК та комплекс ТАНЕКО, який контролює "Татнафта".

Підприємства переробляють нафту та газовий конденсат і виробляють, зокрема, автомобільний бензин, дизельне паливо та авіаційний гас.

Промислова зона Нижньокамська вже зазнавала атаки безпілотників 10 серпня.

У Краснодарському краї атакували нафтотермінал та енергетичну підстанцію

У Краснодарському краї, за попередніми даними, під удар потрапили нафтотермінал "Таманьнефтегаз" та підстанція ПС 500 кВ "Тамань".

Підстанція є важливим елементом енергетичної інфраструктури регіону та одним із вузлів енергосистеми, через яку здійснюється живлення окупованого Криму.

Інформація про масштаби можливих пошкоджень уточнюється.

У Тамбові пролунала серія вибухів

Також повідомляється про кілька потужних вибухів у Тамбові. Причини вибухів та можливі наслідки атаки наразі встановлюються.

Російська влада поки не надала повної інформації щодо всіх атак та можливих пошкоджень.

Інформація про наслідки ударів може уточнюватися.

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