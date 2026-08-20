Дроны атаковали нефтеперерабатывающие и энергетические объекты в Татарстане и Краснодарском крае РФ

20 августа российские регионы подверглись серии атак беспилотников. Под ударом могли оказаться объекты нефтяной и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и OSINT-сообщества.

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Нижнекамск: сообщают об атаке на НПЗ

В Нижнекамске, что в Татарстане, местные жители сообщили об атаке беспилотников.

По данным мониторинговых каналов, под ударом могла оказаться территория местного нефтеперерабатывающего завода. Официальных подтверждений относительно характера повреждений и последствий пока нет.

В Нижнекамске работают два крупных нефтеперерабатывающих предприятия — ТАИФ-НК и комплекс ТАНЕКО, который контролирует "Татнефть".

Предприятия перерабатывают нефть и газовый конденсат и производят, в частности, автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный керосин.

Промышленная зона Нижнекамска уже подвергалась атаке беспилотников 10 августа.

В Краснодарском крае атаковали нефтетерминал и энергетическую подстанцию

В Краснодарском крае, по предварительным данным, под удар попали нефтетерминал "Таманьнефтегаз" и подстанция ПС 500 кВ "Тамань".

Подстанция является важным элементом энергетической инфраструктуры региона и одним из узлов энергосистемы, через которую осуществляется электроснабжение оккупированного Крыма.

Информация о масштабах возможных повреждений уточняется.

В Тамбове прогремела серия взрывов

Также сообщается о нескольких мощных взрывах в Тамбове. Причины взрывов и возможные последствия атаки в настоящее время устанавливаются.

Российские власти пока не предоставили полной информации о всех атаках и возможных повреждениях.

Информация о последствиях ударов может уточняться.

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