Готовятся к блэкаутам: в РФ начали серийное производство мобильных электроподстанций, - "Медуза"
Российская государственная корпорация "Ростех" объявила о начале серийного производства мобильных электрических подстанций. Сообщение в своем официальном Telegram-канале компания назвала "Энергетическая скорая помощь на случай блэкаута".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
Подробности
В госкорпорации прямо признали, что развертывание таких систем является критически важным на фоне рисков масштабных отключений света в результате ударов беспилотников.
Контекст и масштабы повреждений
По оценкам независимых журналистов, только за первые 10 месяцев 2025 года из-за атак украинских БПЛА в России было зафиксировано более 460 случаев повреждений объектов электросети. Чаще всего отключения электроэнергии происходили в Белгородской области.
Официальные данные о потерях энергоинфраструктуры в 2026 году власти РФ скрывают, однако масштабы и география атак существенно возросли. С лета массовые и длительные перебои с электроснабжением регулярно фиксируются на всей территории оккупированного Крымского полуострова.
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