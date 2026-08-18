Готовятся к блэкаутам: в РФ начали серийное производство мобильных электроподстанций, - "Медуза"

Российская государственная корпорация "Ростех" объявила о начале серийного производства мобильных электрических подстанций. Сообщение в своем официальном Telegram-канале компания назвала "Энергетическая скорая помощь на случай блэкаута".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В госкорпорации прямо признали, что развертывание таких систем является критически важным на фоне рисков масштабных отключений света в результате ударов беспилотников.

Контекст и масштабы повреждений

По оценкам независимых журналистов, только за первые 10 месяцев 2025 года из-за атак украинских БПЛА в России было зафиксировано более 460 случаев повреждений объектов электросети. Чаще всего отключения электроэнергии происходили в Белгородской области.

Официальные данные о потерях энергоинфраструктуры в 2026 году власти РФ скрывают, однако масштабы и география атак существенно возросли. С лета массовые и длительные перебои с электроснабжением регулярно фиксируются на всей территории оккупированного Крымского полуострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ближе к февралю РФ может начать наступление на севере Украины, если проведет мобилизацию, - ГУР