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Готовятся к блэкаутам: в РФ начали серийное производство мобильных электроподстанций, - "Медуза"

В РФ запускают серийное производство мобильных электроподстанций

Российская государственная корпорация "Ростех" объявила о начале серийного производства мобильных электрических подстанций. Сообщение в своем официальном Telegram-канале компания назвала "Энергетическая скорая помощь на случай блэкаута".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

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Подробности

В госкорпорации прямо признали, что развертывание таких систем является критически важным на фоне рисков масштабных отключений света в результате ударов беспилотников.

Контекст и масштабы повреждений

По оценкам независимых журналистов, только за первые 10 месяцев 2025 года из-за атак украинских БПЛА в России было зафиксировано более 460 случаев повреждений объектов электросети. Чаще всего отключения электроэнергии происходили в Белгородской области.

Официальные данные о потерях энергоинфраструктуры в 2026 году власти РФ скрывают, однако масштабы и география атак существенно возросли. С лета массовые и длительные перебои с электроснабжением регулярно фиксируются на всей территории оккупированного Крымского полуострова.

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Автор: 

россия (89234) атака (1958) Тарифы на электроэнергию (2487) дроны (7959)
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Топ комментарии
+13
Завчасно п.дари готуються, не те що наші слуги народу.
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18.08.2026 12:34 Ответить
+9
Нада їм дерьмака с міндічом заслати щоб у них нічого невийшло
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18.08.2026 12:35 Ответить
+8
Зато ми вже підготовлені.....
😡😡😡😡😡
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18.08.2026 12:38 Ответить

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