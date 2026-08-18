Готуються до блекаутів: у РФ почали серійне виробництво мобільних електропідстанцій - "Медуза"

Російська державна корпорація "Ростех" оголосила про початок серійного виробництва мобільних електричних підстанцій. Допис у своєму офіційному Telegram-каналі компанія назвала "Енергетична швидка допомога на випадок блекауту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

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Подробиці

У держкорпорації прямо визнали, що розгортання таких систем є критично важливим на тлі ризиків масштабних відключень світла внаслідок ударів безпілотників.

Контекст та масштаби пошкоджень

За оцінками незалежних журналістів, лише за перші 10 місяців 2025 року через атаки українських БПЛА в Росії було зафіксовано понад 460 випадків пошкоджень об'єктів електромережі. Найчастіше знеструмлення відбувалися у Бєлгородській області.

Офіційні дані щодо втрат енергоінфраструктури у 2026 році влада РФ приховує, однак масштаби і географія атак суттєво зросли. З літа масові та тривалі перебої з електропостачанням регулярно фіксуються на всій території окупованого Кримського півострова.

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