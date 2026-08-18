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Новини Російські війська готують новий наступ
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Ближче до лютого РФ може розпочати наступ на півночі України, якщо проведе мобілізацію, - ГУР

Наступ РФ з півночі: що кажуть у ГУР МО?

Новий наступ Росії з півночі цього року малоймовірний через відсутність необхідних сил, однак після можливої мобілізації РФ може сформувати ударне угруповання вже на початку 2027 року.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

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Чи можливий наступ з півночі?

За його словами, можливість нового наступу РФ перш за все залежатиме від проведення мобілізації.

"Це буде залежати від мобілізації в РФ, а чи буде мобілізація – ми побачимо тільки після виборів. Проявляться індикатори та розвідувальні ознаки мобілізаційних заходів, приховано мобілізацію в наш час провести неможливо. Але противник, так чи інакше, готовий до неї, адже є чинний указ Путіна ще від 2022 року", - пояснив Скібіцький.

До виборів у Росії ворог намагатиметься показувати якісь здобутки на тих ділянках фронту, де вони можуть щось зробити, сказав він.

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"А вже після – можливо, буде мобілізація. ... Тобто якщо агресор в цьому році проведе нову хвилю мобілізації – вони можуть підготувати потужне ударне угруповання ближче до лютого, на початку наступного року. А це не виключає, що російське командування може влаштувати таку операцію у лютому, знаючи любов путіна до символічних дат.

Але ці графіки будуть залежати від того, скільки людей вони будуть мобілізувати і чи буде загалом мобілізація.

Чи може противник розпочати наступальні дії з Півночі у цьому році? Теоретично так, але на практиці немає умов, індикаторів, які би показували, що вони готові до цієї операції, немає військ для цього", - додав Скібіцький.

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Автор: 

Київська область (4618) росія (47393) Скібіцький Вадим (301) наступ (295) ГУР (907) Чернігівська область (1417)
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Топ коментарі
+4
Навіщо ви це публікується, щоб запустити мірне населення, замість того щоб використати отриману інформацію і мовчки підготуватися. Або ви так доповідаєте отриману інформацію потужному та ЗСУ, другій каналів немає
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18.08.2026 12:14 Відповісти
+3
Україна зможе бити по масквє балістикою якщо зможе Зе блазня від годівниці відтягнути, бо фламіндічі балістичні чомусь з літа на зиму пересунули.
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18.08.2026 12:13 Відповісти
+3
зелений зрадник побачив вулицю та трошки пустив у штанці і перейшов до пугалок в чергове.
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18.08.2026 12:19 Відповісти

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