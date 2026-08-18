Восени та взимку цілі для обстрілів РФ залишаться ті самі - ОПК, енергетика, АЗС, логістика, - ГУР

Під час опалювального сезону російські окупанти планують продовжити атакувати критичну інфраструктуру України.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

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Цілі РФ

"За даними воєнної розвідки, об'єкти залишаться ті ж самі – це ОПК, військові об'єкти, енергетика, система логістики, АЗС. Як ми бачимо зараз, вони б'ють не лише по військових, а й по цивільних об'єктах. Взимку наше найбільш вразливе місце – електроенергія та опалення, тому вони теж можуть опинитись під атакою", - зазначив він.

За словами Скібіцького, не так давно росіяни розробили безпілотник, який призначений для ураження електроопор – ЛЕПів. У його крилах закладено вибуховий елемент, який здатен перерізати метал.

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Водопостачання

"Ми робимо свої висновки з аналізу розвідувальної діяльності противника на нашій території, у тому числі з використанням космічних апаратів, які здійснюють розвідку об'єктів критичної інфраструктури по всій Україні.

Віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль нещодавно попереджав про ризики щодо водопостачання, і така загроза є. Це один з критичних елементів", - пояснив заступник начальника ГУР МО.

Газотранспортна система

Також, додав Скібіцький, під загрозою восени-взимку може опинитися газотранспортна система та видобуток газу у Полтавській та Харківській областях, які противник уже атакував раніше.

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