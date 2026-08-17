Рашисти атакували енергооб’єкт, знеструмлено понад 10 тис. абонентів у Чернігові
Російські окупаційні війська атакували об'єкт енергетики, внаслідок чого понад 10 тисяч абонентів у Чернігові знеструмлено.
Про це повідомила пресслужба обленерго, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у місті Чернігів", - йдеться в повідомленні.
Енергетики розпочнуть виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація, додали там.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання.
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