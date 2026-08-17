УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20339 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
334 1

Рашисти атакували енергооб’єкт, знеструмлено понад 10 тис. абонентів у Чернігові

10 тисяч абонентів без світла у Чернігові: РФ завдала удару

Російські окупаційні війська атакували об'єкт енергетики, внаслідок чого понад 10 тисяч абонентів у Чернігові знеструмлено.

Про це повідомила пресслужба обленерго, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у місті Чернігів", - йдеться в повідомленні.

Енергетики розпочнуть виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація, додали там.

Читайте: У Херсоні перебої з електропостачанням через ворожий обстріл

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Читайте: Наслідки удару РФ по житловому сектору в Сумах: дві людини загинули. ФОТО

Автор: 

обстріл (36190) Чернігів (846) енергетика (3558) Чернігівська область (1415) Чернігівський район (220)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 