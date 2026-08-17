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Новости Удары по энергетике
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Рашисты атаковали энергообъект, более 10 тыс. абонентов в Чернигове остались без электричества

10 тысяч абонентов без света в Чернигове: РФ нанесла удар

Российские оккупационные войска атаковали объект энергетики, в результате чего более 10 тысяч абонентов в Чернигове остались без электричества.

Об этом сообщила пресс-служба облэнерго, передает Цензор.НЕТ.

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"В результате атаки врага поврежден энергетический объект. Без электричества остались более 10 тысяч абонентов в городе Чернигове", — говорится в сообщении.

Энергетики приступят к восстановительным работам, как только это позволит обстановка с безопасностью, добавили там.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

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обстрел (34887) Чернигов (1047) энергетика (3623) Черниговская область (1713) Черниговский район (217)
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