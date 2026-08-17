В Херсоне - перебои с электроснабжением из-за вражеского обстрела

В результате очередных вражеских обстрелов в Херсоне возникли перебои с электроснабжением.

Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По его словам, специалисты в настоящее время изучают масштабы повреждений и объемы аварийно-восстановительных работ.

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Обстрелы громады

По данным ГВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Херсонской общины.

Под обстрелом российской авиации, артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Антоновка, Инженерное, Садовое, Камышаны, Зимовник, Зеленовка.

В частности, повреждены частные и многоэтажные дома, медицинское учреждение, гражданские автомобили, нежилые постройки.

В результате российских атак в Херсонской громаде ранения получили 5 человек.

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Обстрелы области

По данным ОВА, за последние сутки под вражеским авиационным, дронным террором и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Высокое, Стойкое, Степовое, Чаривное, Красносельское, Ингулец, Новорайск, Урожайное, Нововоскресенское, Любимовка, Александровка, Станислав, Широкая Балка, Софиевка, Антоновка, Золотая Балка, Ивановка, Инженерное, Михайловка, Новодмитровка, Новокаиры, Отрадокамянка, Ольговка, Осокоровка, Разлив, Саблуковка, Тягинка, Крещеновка, Сагайдачное, Червоное, Степановка, Садовое, Зеленовка, Зимовник, Молодежное, Федоровка, Чайчино, Чернобаевка, Новая Каменка, Лиманец, Ингулевка, Витровое, Понятовка, Никольское, Дарьевка, Заречное, Ясная Поляна, Ульяновка, Токаревка и город Херсон.

"Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 11 многоэтажных домов и 15 частных домов. Также оккупанты повредили вышку сотовой связи, хозяйственную постройку и частные автомобили", - говорится в сообщении.

В результате российской агрессии 6 человек получили ранения.