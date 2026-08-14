Несколько микрорайонов Херсона обесточены из-за вражеского обстрела
В Херсоне в результате российского обстрела остались без электричества несколько микрорайонов.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В Херсоне из-за очередной российской атаки остались без электричества несколько микрорайонов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время энергетики проводят аварийно-восстановительные работы. Подчеркивается, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах горожан.
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