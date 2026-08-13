Для врага Херсон - это полигон для обучения операторов дронов: за июль погибло 29 человек

Российские войска всё чаще наносят удары по Херсону с помощью беспилотников, причем их целями становятся мирные жители.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

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Только в июле в Херсонской общине погибли 32 человека, 29 из них стали жертвами атак российских дронов. Еще 464 жителя получили ранения, среди них 16 детей.

Операторы дронов видят, кого атакуют

Шанько подчеркнул, что российские военные, по его словам, сознательно наносят удары по мирным жителям. Операторы беспилотников получают изображение с камер и могут видеть людей и различать гражданские цели.

"Россиянам абсолютно всё равно, кого и что атаковать. Они цинично наносят удары по мирным гражданам, атакуют службы экстренной медицинской помощи, коммунальные службы", - заявил начальник ГВА.

Он добавил, что операторы дронов видят, как люди передвигаются по городу, ездят на велосипедах или продают овощи.

"Дронное сафари" продолжается круглосуточно

По словам Шанько, из-за систематических атак беспилотников по гражданским лицам в Херсоне еще с прошлого года используют термин "дроновое сафари".

Чиновник привел пример 84-летней женщины, которую российский дрон атаковал, когда она пасла козу. Также он рассказал о недавнем ударе по продавцу овощей.

По словам Шанько, мужчина пытался показать оператору, что он гражданский и просто торгует овощами, однако беспилотник все равно атаковал его.

"Дронное сафари" происходит у нас круглосуточно. Россияне терроризируют население, хотят показать своё присутствие, хотят сделать жизнь в Херсоне невозможной", - сказал начальник ГВА.

Херсон стал полигоном для испытаний российских БПЛА

Начальник Херсонской ГВА также подтвердил, что российские военные могут использовать город для обучения операторов беспилотников.

"Херсон, к сожалению, стал полигоном для испытания россиянами оружия, в частности, они учатся использовать БПЛА различных типов, атаковать цели и делают это на мирных жителях", - заявил Шанько.

Он отметил, что атаки дронов на Херсон происходят круглосуточно. По его словам, таким образом россияне пытаются терроризировать местное население и усложнить жизнь гражданских лиц.

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