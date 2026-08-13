Россия атаковала Херсонщину и Днепропетровщину: трое погибших, 24 пострадавших

В результате атак РФ в Херсонской области три человека погибли, 19 получили ранения. В Днепропетровской области россияне атаковали три района, ранив еще пятерых человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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На Херсонщине в результате российских атак погибли три человека, еще 19 получили ранения

За прошедшие сутки, с 06:00 12 августа до 06:00 13 августа 2026 года, российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области с помощью авиации, беспилотников и артиллерии. В результате российской агрессии погибли три человека, ещё 19 получили ранения, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам населенных пунктов области.

В результате обстрелов повреждены шесть многоэтажных домов и 40 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили.

Как сообщили в прокуратуре Херсонской области, 12 августа около 21:50 российские военные атаковали Херсон с помощью беспилотника.В результате удара погибли двое мужчин.

Пятеро раненых: РФ более 10 раз атаковала Днепропетровщину

За прошедшие сутки враг более 10 раз атаковал три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией, сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

"Пятеро человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Удары по районам:

в Каменском районе под ударом оказалась Криничанская громада. Разбиты автомобили. Пострадали трое человек. 34-летнего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Еще двое мужчин 37 и 45 лет будут лечиться амбулаторно.

В Никопольском районе пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская громады. Повреждены автомобили, гараж. Ранения получили двое мужчин 22 и 36 лет. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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