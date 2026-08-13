РФ атакувала Херсонщину та Дніпропетровщину: троє загиблих, 24 постраждалих

Унаслідок атак РФ на Херсонщині троє людей загинули, 19 поранені. На Дніпропетровщині росіяни атакували три райони, поранивши ще п’ятьох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На Херсонщині через російські атаки загинули троє людей, ще 19 поранені

Упродовж минулої доби, з 06:00 12 серпня до 06:00 13 серпня 2026 року, російські війська атакували населені пункти Херсонської області авіацією, безпілотниками та артилерією. Внаслідок російської агресії загинули троє людей, ще 19 дістали поранення, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області.

Унаслідок обстрілів пошкоджено шість багатоповерхівок та 40 приватних будинків. Також окупанти понівечили адміністративну будівлю, газопровід, господарські споруди та приватні автомобілі.

Як повідомили у прокуратурі Херсонщини, 12 серпня близько 21:50 російські військові атакували Херсон безпілотником. Унаслідок удару загинули двоє чоловіків.

П’ятеро поранених: РФ понад 10 разів атакувала Дніпропетровщину

Минулої доби ворог понад 10 разів атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками і артилерією, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

"П’ятеро людей дістали поранень", - йдеться в повідомленні.

Удари по районах:

у Кам’янському районі під ударом була Криничанська громада. Понівечені автомобілі. Постраждали троє людей. 34-річного чоловіка доправили до лікарні у важкому стані. Ще двоє чоловіків 37 та 45 років лікуватимуться амбулаторно.

на Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені автівки, гараж. Поранень дістали двоє чоловіків 22 і 36 років. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

у Павлограді понівечена інфраструктура, зайнялася пожежа.

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