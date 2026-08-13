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Новини Удари по енергетиці Обстріли Одещини
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Частина Ізмаїла залишилася без світла після масованої атаки БпЛА

РФ атакувала Ізмаїл: частина міста залишилася без світла

Вночі російські окупанти масовано атакували Ізмаїл на Одещині безпілотниками.

Про це повідомив мер Андрій Абрамченко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Після завершення обстрілу всі відповідні служби приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки.

"Наразі частина міста внаслідок атаки ворога залишилась без енергоживлення. Працівники ДТЕК проводять аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Обʼєкти водопостачання та водовідведення працюють на резервних джерелах енергоживлення.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що російські окупанти здійснили удар по портовій інфраструктурі в Ізмаїльському районі. Внаслідок атаки є пошкодження, виникла пожежа.

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Ізмаїл (139) обстріл (36138) Одеська область (4119) відключення світла (1375) Ізмаїльський район (45)
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