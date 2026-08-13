Частина Ізмаїла залишилася без світла після масованої атаки БпЛА
Вночі російські окупанти масовано атакували Ізмаїл на Одещині безпілотниками.
Про це повідомив мер Андрій Абрамченко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Після завершення обстрілу всі відповідні служби приступили до ліквідації наслідків ворожої атаки.
"Наразі частина міста внаслідок атаки ворога залишилась без енергоживлення. Працівники ДТЕК проводять аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.
Обʼєкти водопостачання та водовідведення працюють на резервних джерелах енергоживлення.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що російські окупанти здійснили удар по портовій інфраструктурі в Ізмаїльському районі. Внаслідок атаки є пошкодження, виникла пожежа.
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